Φάνης Μουρατίδης: Δεν έχω αισθανθεί ότι κάποιος είναι ενοχλημένος που υπάρχουν ηθοποιοί – παρουσιαστές

Ο Φάνης Μουρατίδης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, όπως είδαμε το μεσημέρι της Κυριακής στον Alpha.

Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε τόσο για τα σχόλια που συχνά δέχονται συνάδελφοι του που εμπλέκονται με το κομμάτι της παρουσίασης όσο και για την πολυαναμενόμενη νέα σεζόν της σειράς Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φάνης Μουρατίδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν υπάρχει για μένα κάποια δυσκολία στο να παίζω και να σκηνοθετώ μια παράσταση. Με την έννοια ότι, όταν αγαπάς κάτι, δεν υπάρχει δυσκολία. Το κάνεις γιατί το γουστάρεις”.

“Δεν έχω αισθανθεί ότι κάποιος ήταν ενοχλημένος, ας πούμε, που υπάρχουν ηθοποιοί – παρουσιαστές και είπε… “δεν κοιμάμαι τα βράδια, σας παρακαλώ” ή να βγει να κάνει στάση εργασίας. Όπως υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι, που είναι από άλλους χώρους, που έρχονται στο θέατρο. Η Τέχνη είναι ένας πολύ ανοιχτός χώρος και ποτέ δεν εμπόδισε κανένα ταλέντο να εκφραστεί, αυτό είναι προς τιμήν μας”.

“Στη νέα σεζόν του Maestro δεν θα είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή μου… καταλαβαίνετε γιατί. Για ευνόητους λόγους! Έχουμε όμως δεύτερη χρονιά στο Money Drop και κάποια άλλα πράγματα που θα τα δούμε” υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Φάνης Μουρατίδης στις νέες του δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.