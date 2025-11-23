Φαίδρα Δρούκα: Όταν είσαι κοντά και το ζεις το παιδί σου, βλέπεις διαφορές

Καλεσμένη στο «Τζενερέισον ΣΚ» βρέθηκε η Φαίδρα Δρούκα, μιλώντας για την πορεία της στην υποκριτική που ξεκίνησε από το σχολείο και εξελίχθηκε με γρήγορους ρυθμούς.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σχέση με τον έφηβο γιο της, σημειώνοντας πως οι αλλαγές στην εφηβεία είναι φυσικές όταν υπάρχει ουσιαστικός δεσμός.

«Η υποκριτική μπήκε στη ζωή μου πολύ νωρίς, όταν τελείωσα το σχολείο και προέκυψε μια ταινία το «Άντε Γεια» όπου ήμουν μαθήτρια, τα έχω πει αυτά πολλές φορές. Στην τρίτη λυκείου έκανα τα γυρίσματα της ταινίας και μετά μπήκα στη σχολή και αμέσως βρήκα δουλειά στο εθνικό. Κύλησε όλο πολύ γρήγορα. Η μία δουλειά έφερνε την άλλη και ξεκίνησα ευτυχώς σε μια μικρή ηλικία, δεν ξέρω αν σε μεγαλύτερη ηλικία θα μπορούσα να το υποστηρίξω», είπε η Φαίδρα Δρούκα.

Σε άλλο μέρος της συνέντευξης η ηθοποιός μίλησε για τον γιο της ο οποίος βρίσκεται στην εφηβεία: «Όταν υπάρχει μια ουσιαστική σχέση με τα παιδιά, υπάρχουν κάποιες αλλαγές που είναι υγιής και αυτονόητες ότι θα συμβούν. Αλλά δεν είναι ότι ξαφνικά ένα παιδί με το που γίνεται 13 και έχει γενέθλια, σεληνιάζεται και παθαίνει κάτι. Όταν είσαι κοντά και το ζεις το παιδί σου, βλέπεις διαφορές αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα».