Ευγενία Λιμαντζάκη: Μου συστήθηκε να διακόψω την δίδυμη κύηση – Κινδύνευε και η δική μου η ζωή και των παιδιών

Η Ευγενία Λιμαντζάκη παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της “Super Κατερίνα” μιλώντας για τη σχέση της με τον χρόνο, τον γάμο της, τις αποβολές και τη μακρόχρονη προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης, μέχρι τη δύσκολη εγκυμοσύνη που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή της.

«Είμαι απόλυτα συμφιλιωμένη με τον χρόνο. Είμαι πολύ συμφιλιωμένη με τα χρόνια που περνάνε, και πρέπει να περνάνε. Αφήνω τον χρόνο να κάνει τη δουλειά του…Με τον σύζυγό μου, είμαστε μαζί 26 χρόνια. Το μυστικό είναι ότι μεγαλώνουμε μαζί. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Γνωριστήκαμε και στους έξι μήνες παντρευτήκαμε», είπε η Miss Hellas 1997 στην Ελισάβετ Οικονόμου.

Και πρόσθεσε: «Είχα αρκετές αποβολές. Δε μου ήρθε εύκολα η εγκυμοσύνη, και όταν ήρθε, είχα δίδυμη κύηση. Δεν μου έφτανε μόνο το ότι ταλαιπωρήθηκα αφόρητα, στο πρώτο τρίμηνο εγκυμοσύνης άρχισα να έχω κάποιους αφόρητους πόνους. Διαγνώστηκα με κωλυκή χολή και μου συστήθηκε από τον γιατρό να διακόψω την κύηση άμεσα γιατί κινδύνευε και η δική μου η ζωή και των παιδιών. Τότε, ο σύζυγός μου χωρίς δεύτερη σκέψη, μου είπε ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα παιδιά, ότι θέλει εμένα ζωντανή και τίποτα άλλο. Είναι ουσιαστική η αγάπη μας.

Εμείς είχαμε προχωρήσει και σε υιοθεσία. Με ενδιέφερε να γίνω μητέρα και να καταφέρω να φέρω τη ζωή στον κόσμο. Ήταν δεδομένο για μένα ότι θα πετύχω. Παρά το ότι είχα μια πάρα πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη, νοσηλεύτηκα στην εντατική με δυο χειρουργεία για να σωθεί η ζωή μου. Τα κατάφερα όμως. Έκανα πάνω από έξι χρόνια προσπάθειες εξωσωματικής, με μεγάλο αριθμό και δεν απογοητεύτηκα ποτέ. Με τη στήριξη του συζύγου μου και τη βοήθεια του Θεού κοντά μου, είμαι σήμερα μητέρα», κατέληξε.

