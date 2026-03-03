Ετοιμάζεται ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Νότη Σφακιανάκη

Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Νότη Σφακιανάκη ετοιμάζεται, όπως αποκάλυψε η Ρούλα Χάμου.



Η δημοσιογράφος ανέφερε στο vidcast «Στη στροφή», όπως προβλήθηκε σε απόσπασμα στο Breakfast@Star» την Τρίτη 3 Μαρτίου, πως επιθυμία της είναι να μάθουν και οι νέοι άνθρωποι για τον τραγουδιστή, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για πρωτοβουλία του ίδιου.



Η Ρούλα Χάμου εξήγησε: «Ετοιμάζεται ένα ντοκιμαντέρ που έχει περιεχόμενο τον Νότη. Έχω αναλάβει εγώ αυτόν τον ρόλο. Δεν είναι ούτε δική του επιθυμία, ούτε δική του πρωτοβουλία, είναι μια τελείως δική μου πρωτοβουλία. Γιατί; Επειδή του χρωστάμε νύχτες και μέρες μαγείας και λυπάμαι που οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή τη γνώση. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον έχουν δει ποτέ ζωντανά, ποτέ live. Ο Νότης ήταν μαγικός στις εμφανίσεις του και επειδή ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας το φωταγώγησε και το έκανε μαγικό, ήθελα αυτή τη μαγεία να μπορέσω να τη μοιραστώ».



Δείτε το βίντεο

Αμέσως μετά πρόσθεσε: «Θα δείτε ένα αρχειακό υλικό από τις πρώτες μέρες που ήρθε στην Αθήνα και όχι μόνο. Και υλικό από τον πρότερο βίο του στο νησί. Υπάρχει ένας πλούτος αρχειακού υλικού, τώρα το μαζεύω και το ψηφιοποιώ για να είμαστε έτοιμοι σε 2-3 μήνες και να μπορέσει να δοθεί για προβολή».