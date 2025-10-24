“Έσπασε” η Αλεξία Μουστάκα: Ο πατέρας μου δεν μου ‘χει πει για την κατάσταση της υγείας του για να με προστατέψει, λάθος μεγάλο

Με αφορμή τον θεατρική της μονόλογο, η Αλεξία Μουστάκα βρέθηκε καλεσμένη στο Στούντιο 4 όπου και συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, το απόγευμα της Παρασκευής, στην ΕΡΤ. Ανάμεσα σε άλλα, δε, η ηθοποιός και κόρη του αείμνηστου Σωτήρη Μουστάκα αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα της και στο γεγονός που της απέκρυψε αρχικά την κατάσταση της υγείας του.

Ειδικότερα, η Αλεξία Μουστάκα σημείωσε χαρακτηριστικά πως “o θάνατος των γονιών μου ήταν ότι πιο δύσκολο πέρασα ποτέ στη ζωή μου. Ήταν πολύ κοντινό και ήταν πολύ γρήγορο και απότομο αυτό του πατέρα μου. Που εγώ δεν γνώριζα την κατάσταση του. Ήταν άρρωστος αλλά δεν μου είχε πει, τότε πρέπει να ήμουν 33 χρονών”.

“Δεν μου το είχε πει για να με προστατέψει, που εν των μεταξύ έκανε τελείως το αντίθετο. Γιατί μετά μου ήρθε κατραπακιά. Το έμαθα στο νοσοκομείο μόλις μπήκε”.

“Ήξερα ότι ήταν άρρωστος αλλά το πόσο σοβαρά ήταν δεν το ήξερα, δεν μου το είχε πει. Φυσικά θα ήθελα να το ξέρω για να προετοιμαστώ. Πλέον κατανοώ την δικαιολογία περί προστασίας αλλά είναι λάθος, μεγάλο” συμπλήρωσε ακόμα, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η Αλεξία Μουστάκα στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη το απόγευμα της Παρασκευής.