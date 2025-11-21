MENOY

Εριέττα Μανούρη: Με κατέβαλε αυτή η συνεργασία πάρα πολύ ψυχολογικά, είχα κρίσεις πανικού

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή το νέο της θεατρικό εγχείρημα, η Εριέττα Μανούρη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα και στην Κατερίνα Καινούργιου το πρωινό της Παρασκευής στον Alpha.

Μεταξύ άλλων, η ταλαντούχα πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε τόσο στο αντίκτυπο που είχε μια δύσκολη συνεργασία στην υγεία και την ψυχολογική της κατάσταση, όσο και στην απόφασή της να μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχθεί στο παρελθόν.

Πιο συγκεκριμένα, η Εριέττα Μανούρη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “έχω υπάρξει σε δύσκολη συνεργασία, και αυτό με κατέβαλε πάρα πολύ ψυχολογικά. Είχα κρίσεις πανικού, δεν ήθελα να πάω στη δουλειά μου”.

“Πείσμωσα όμως και τα έβγαλα εις πέρας. Θεωρώ ότι ήταν ένα μάθημα γιατί από δω και πέρα έχω αλλάξει τα κριτήρια μου και όσο καλό κι αν μου φαίνεται το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, για μένα πια, το νούμερο ένα είναι οι άνθρωποι”.

“Μετάνιωσα που δήλωσα ότι έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο γιατί καμιά φορά δίνουμε φως και έμφαση σε πράγματα που είναι λίγο ανούσια. Δηλαδή βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ο μόνος λόγος που μίλησα ήταν πραγματικά για να βοηθήσω έστω έναν και έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει ζήσει κάτι παρόμοιο και φοβάται να μιλήσει” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Εριέττα Μανούρη στην ψυχαγωγική εκπομπή του Alpha.

Εριέττα Μανούρη

