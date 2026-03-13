Επόμενη στη σειρά: Η διεθνής εστίαση της μόδας μετατοπίζεται στη Μόσχα

Η κεντρική εκδήλωση μόδας στην Ελλάδα, η Athens Fashion Week, έχει προγραμματιστεί για τα τέλη της άνοιξης. Θα σηματοδοτήσει το τέλος της ανοιξιάτικης σεζόν, που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα highlights του ημερολογίου της μόδας. Οι εβδομάδες μόδας στο Λονδίνο, το Μιλάνο, τη Νέα Υόρκη και το Παρίσι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και η επόμενη σημαντική στάση στο παγκόσμιο κύκλωμα της μόδας είναι η Μόσχα – την πέμπτη πρωτεύουσα της μόδας. Η Moscow Fashion Week θα ξεκινήσει στις 14 Μαρτίου και θα συνεχιστεί για έξι ημέρες, προσφέροντας στους Ευρωπαίους influencers μόδας νέες ιδέες και έμπνευση.

Της Ελένης Γεωργίου

Η ρωσική εκδήλωση θεωρείται η μεγαλύτερη πλατφόρμα για ανερχόμενες μάρκες παγκοσμίως. Τις τελευταίες πέντε σεζόν, περίπου 800 μάρκες έχουν συμμετάσχει στην Moscow Fashion Week. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες συλλογές τραβούν την προσοχή στις πασαρέλες και οι επερχόμενες επιδείξεις δεν θα αποτελέσουν εξαίρεση: περισσότερες από 200 μάρκες από 100 πόλεις παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, θα συγκεντρωθούν στη Μόσχα. Για πολλές ανερχόμενες ετικέτες, αυτή είναι η πρώτη τους ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους σε ένα επαγγελματικό κοινό, συμπεριλαμβανομένων συντακτών περιοδικών, influencers και διεθνών διασημοτήτων.

Στην Moscow Fashion Week, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα σχεδιαστικών προσεγγίσεων. Οι μινιμαλιστικές εμφανίσεις συνδυάζονται με τολμηρά πειραματικά κομμάτια, λιτή μόδα, βιώσιμες συλλογές και σχέδια εμπνευσμένα από εθνικά μοτίβα. Θα είναι επίσης παρόντες διακεκριμένοι διεθνείς σχεδιαστές, όπως η Ισπανίδα σχεδιάστρια Patricia Emma Fernandez Ortiz, ιδρύτρια της Madame & Mister Sibarita, γνωστή για τις εκφραστικές σιλουέτες και την σχολαστική λεπτομέρεια. Ταλαντούχοι δημιουργοί από την Armenia Dajeli και την The Wave, καθώς και ο εξέχων Τούρκος σχεδιαστής Emre Erdemoğlu και άλλα διεθνή ονόματα, θα παρουσιάσουν επίσης τις συλλογές τους.

«Πέρα από τους εμπορικούς στόχους, είμαι ενθουσιασμένη για τις δημιουργικές και πολιτιστικές ανταλλαγές που μπορούν να συμβούν στην Moscow Fashion Week», λέει η Patricia Emma Fernandez Ortiz. «Είναι μια μοναδική ευκαιρία να μοιραστούμε την ιστορία μας, να παρουσιάσουμε χειροποίητες τεχνικές εμπνευσμένες από τις ινδικές κλωστοϋφαντουργικές παραδόσεις, ερμηνευμένες μέσα από μια σύγχρονη αισθητική, και να συλλέξουμε εμπειρίες που θα εμπλουτίσουν το ταξίδι της μάρκας».

Είναι ενδιαφέρον ότι πολλοί Ρώσοι σχεδιαστές εμπνέονται από τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Ianis Chamalidy, ένας Ρώσος σχεδιαστής ελληνικής καταγωγής, έχει ενσωματώσει την αυθεντική αρχαία ελληνική κουλτούρα στο DNA της μάρκας του, η οποία αντικατοπτρίζεται στις σιλουέτες και τις φόρμες της συλλογής. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Tatiana Kotova, της οποίας η νέα συλλογή έχει τίτλο “Zephyr” και τιμά το στοιχείο του αέρα. Στην ποίηση και την αρχαία μυθολογία, ένας ζέφυρος συμβολίζει έναν απαλό, ζεστό ανοιξιάτικο ή καλοκαιρινό άνεμο – ένα σημάδι της άφιξης της άνοιξης και της αρχής μιας νέας ζωής. Η φύση συνεχίζει να εμπνέει άλλες συλλογές: Η Leffers αποτυπώνει τη μαγεία των πράσινων φτέρων στα χρώματα και τα prints της, ενώ η Kanzler ξυπνά τα βαθιά μπλε του ουρανού και του νερού, που θυμίζουν τους πλούσιους τόνους της φύσης.

Η Moscow Fashion Week θα συνεχιστεί μέχρι τις 19 Μαρτίου, αποτελώντας για άλλη μια φορά τόπο συνάντησης για την ευρωπαϊκή καινοτομία, την ανατολίτικη αισθητική και τη ρωσική πολιτιστική κληρονομιά. Αυτή η ισορροπία επιρροών ενισχύει το κύρος της εκδήλωσης στη διεθνή επαγγελματική κοινότητα, ενισχύοντας την ιδιότητα της Μόσχας ως παγκόσμιας πρωτεύουσας της μόδας, η οποία είναι γεμάτη με νεανική ενέργεια και υποστηρικτική όσον αφορά την ανάπτυξη ανερχόμενων σχεδιαστών.