Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Κίμπερλι Γκιλφοιλ στο πάρτυ του Κωνσταντίνου Αργυρού – Δείτε βίντεο

Στο Κέντρο Αθηνών έφτασε πριν από λίγο η νέα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, προκειμένου να παραστεί στο πάρτι που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της.

Το παρών μεταξύ άλλων δίνουν πρέσβεις, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και του καλλιτεχνικού κόσμου. Από την πολιτική ηγεσία το παρών δίνουν μεταξύ άλλων, η Νίκη Κεραμεως, ο Χρήστος Σταϊκούρας, η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Βασίλης Κικίλιας.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ ήταν ευδιάθετη και αφού χαιρέτισε προς τι κάμερες και τους δημοσιογράφους πόζαρε στο φωτογραφικό φακό.