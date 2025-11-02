MENOY

LIFESTYLE

Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Κίμπερλι Γκιλφοιλ στο πάρτυ του Κωνσταντίνου Αργυρού – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Στο Κέντρο Αθηνών έφτασε πριν από λίγο η νέα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, προκειμένου να παραστεί στο πάρτι που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της.

Το παρών μεταξύ άλλων δίνουν πρέσβεις, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και του καλλιτεχνικού κόσμου. Από την πολιτική ηγεσία το παρών δίνουν μεταξύ άλλων, η Νίκη Κεραμεως, ο Χρήστος Σταϊκούρας, η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Βασίλης Κικίλιας.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ ήταν ευδιάθετη και αφού χαιρέτισε προς τι κάμερες και τους δημοσιογράφους πόζαρε στο φωτογραφικό φακό.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

