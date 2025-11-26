MENOY

LIFESTYLE

Έλτον Τζον: “Οι τελευταίοι 15 μήνες ήταν δύσκολοι για μένα” – Τι λέει για την απώλεια όρασης στο δεξί μάτι

|
THESTIVAL TEAM

Ο Έλτον Τζον αποκάλυψε γιατί δεν «χάνει την ελπίδα» του αφότου έχασε εντελώς την όρασή του στο δεξί του μάτι από σοβαρή λοίμωξη πέρυσι.

«Ήταν καταστροφικό», δήλωσε ο 78χρονος Τζον στο Variety σε ένα πρωτοσέλιδο άρθρο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη. «Επειδή έχασα το δεξί μου μάτι και το αριστερό μου μάτι δεν είναι και τόσο καλά, οι τελευταίοι 15 μήνες ήταν δύσκολοι για μένα, επειδή δεν μπόρεσα να δω τίποτα, να παρακολουθήσω τίποτα, να διαβάσω τίποτα».

Ο τραγουδιστής του «Tiny Dancer» προσβλήθηκε για πρώτη φορά από λοίμωξη στα μάτια ενώ έκανε διακοπές στη Νότια Γαλλία το περασμένο καλοκαίρι. Παρόλο που και τα δύο μάτια του είχαν επηρεαστεί, τελικά έχασε την όρασή του στο δεξί του μάτι.

Όμως ο τραγουδιστής δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα ότι τελικά θα ανακτήσει την όρασή του.

«Είχα την πιο απίστευτη ζωή και υπάρχει ελπίδα», είπε στη συνέντευξή του. «Απλώς πρέπει να κάνω υπομονή, ότι κάποια μέρα η επιστήμη θα με βοηθήσει με αυτό. Μόλις με βοηθήσουν, θα είμαι μια χαρά».

«Δεν πρέπει να εγκαταλείπεις την ελπίδα, πρέπει να είσαι στωικός, πρέπει να είσαι δυνατός και πρέπει πάντα να προσπαθείς να γκρεμίζεις τα εμπόδια για να βελτιώσεις τα πράγματα», πρόσθεσε ο τραγουδιστής του «I’m Still Standing».

Ο νικητής του EGOT εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του που μπορεί ακόμα να τραγουδάει και να παίζει πιάνο, προτού ευχαριστήσει την οικογένειά του για την υποστήριξή του εν μέσω των διαφόρων προβλημάτων υγείας του .

Ο Τζον σύναψε σύμφωνο συμβίωσης με τον επί χρόνια σύντροφό του, Ντέιβιντ Φέρνις, το 2005. Το ζευγάρι παντρεύτηκε αργότερα το 2014 και έκτοτε έχουν αποκτήσει τους γιους τους Ζάκαρι, 14 ετών, και Ελάιτζα, 12 ετών.

Πηγή: enikos.gr

