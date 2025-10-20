Ελένη Βουλγαράκη: Οι influencers δεν τα κλέβουν από κανέναν, κάτι κάνουν καλά

Για τη νέα περίοδο στη ζωή της, όπου επισκέπτεται τακτικά τη Λισαβώνα για να δει τον αγαπημένο της, Φώτη Ιωαννίδη, μίλησε η Ελένη Βουλγαράκη στο Πρωινό και την Αναστασία Ζάρκα.

«Περνάω καλά. Περίμενα να είναι περισσότερο ήρεμα, δεν είναι και τόσο, αλλά εντάξει… Έχω προσαρμοστεί στο πρόγραμμα που έχω αυτή την περίοδο στη ζωή μου. Πηγαινοέρχομαι και όλα καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη Βουλγαράκη.

Σχετικά με τα χρήματα που κερδίζουν οι influencers στα social media, η Ελένη Βουλγαράκη δήλωσε τα εξής:

«Δεν είναι κακό ούτε περίεργο που υπάρχουν influencers που πληρώνονται, πληρώνουν και το ΦΠΑ τους όλοι, όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε δουλειές στα social media. Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται πολύ καλά γι’ αυτό που διαφημίζουν, γιατί οι εταιρείες τούς εμπιστεύονται και τους τα δίνουν. Δεν τα κλέβουν από κανέναν. Άρα κάτι κάνουν καλά».