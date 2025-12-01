MENOY

Ελένη Ροδά: “Τρέχουν να καταγγείλουν οι ηθοποιοί ότι τους παρενοχλούν, και εμάς μας ρίχτηκαν αλλά δεν κάναμε έτσι”

Την Ελένη Ροδά συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα. Η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια μιλά για την παραλίγο συνεργασία της με τον Στέλιο Καζαντζίδη τη δεκαετία του ’60 αλλά και τις καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια γύρω από παρενοχλήσεις στον καλλιτεχνικό χώρο.

«Κάποια στιγμή ο Καζαντζίδης ζήτησε να είμαι μαζί του στο σχήμα που θα έκανε στη Θεσσαλονίκη. Δώσαμε τα χέρια, υπέγραψα συμβόλαιο με τον επιχειρηματία και περίμενα να με ειδοποιήσουνε να πάω να τραγουδήσω. Παίρνω τηλέφωνο, έκλαιγε ο επιχειρηματίας. “Την κοπάνησε και πήγε στην στην Αμερική”, μου έλεγε», θυμάται η Ελένη Ροδά.

«Άμα βλέπουν ένα όμορφο κορίτσι, το θέλουν όλοι. Αυτά που κάνουν τώρα και τρέχουνε και λένε “με ενόχλησε εκείνος” και “μου ρίχτηκε εκείνος” δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και εμάς μας ριχτήκαν όταν ήμασταν παιδιά, πολλοί, πάρα πολλοί, αλλά δεν κάναμε αυτά τα πράγματα. Με τον τρόπο μας λέγαμε «σας παρακαλώ πολύ» και τελείωσε, δεν θέλουμε. Και σταματούσαν οι άνθρωποι», απαντά η τραγουδίστρια για τις καταγγελίες παρενόχλησης στον χώρο του θεάματος.

«Παλιά δεν το είχαμε αυτό, το “ένα μεγάλο κρεβάτι”. Μπορεί ένα μικρό κρεβάτι να υπήρχε. Αλλά το μεγάλο κρεβάτι όχι. […] Πρώτα με ενοχλούσε η σχέση με τον χρόνο. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν με ενοχλεί. Βέβαια, με φοβίζει το τέλος. Με φοβίζει το άγνωστο», εξομολογείται κλείνοντας η Ελένη Ροδά στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

