MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές του Άγγελου Λάτσιου για τα γενέθλιά της

|
THESTIVAL TEAM

Μια ξεχωριστή ημέρα είναι η 29η Οκτωβρίου για την Ελένη Μενεγάκη, καθώς η αγαπημένη παρουσιάστρια γιορτάζει τα γενέθλιά της.

Η Ελένη Μενεγάκη η οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από τα τηλεοπτικά πλατό, από το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου δέχεται δεκάδες ευχές από φίλους, συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα.

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να της ευχηθούν δημόσια ήταν και ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος. Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Άγγελου Λάτσιου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, την οποία συνόδευσε με τη λιτή αλλά γεμάτη αγάπη ευχή: «Χρόνια πολλά».

Aν μη τι άλλο μια πολύ όμορφη εικόνα, με την Ελένη Μενεγάκη να μοιράζεται μια τρυφερή στιγμή με τον γιο της.

Ελένη Μενεγάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Τραμπ: Απέτρεψα έναν πιθανό πόλεμο Ινδίας-Πακιστάν απειλώντας τις δύο χώρες με την επιβολή δασμών 250%

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Θα μπορούσα να έχω πάρει Ι5 νόμιμα, δεν το έχω πει ποτέ αυτό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ναύπλιο: 52χρονος που υπέστη ξυλοδαρμό πέθανε μετά από μήνες νοσηλείας – Βίντεο από την σοκαριστική επίθεση

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Νικολέττα Ράλλη για την επιστροφή στην τηλεόραση: Δεν θα την πατήσω όπως την τελευταία φορά

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Θανάσης Πάτρας: Τα νούμερα της πρώτης εβδομάδας δεν τα παρακολουθώ, μετά από ένα μήνα καταλαβαίνεις τι γίνεται

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: “Είσαι η πιο κακιά και απαίσια γυναίκα που έχει περάσει από τη Βουλή”