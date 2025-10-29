Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές του Άγγελου Λάτσιου για τα γενέθλιά της

Μια ξεχωριστή ημέρα είναι η 29η Οκτωβρίου για την Ελένη Μενεγάκη, καθώς η αγαπημένη παρουσιάστρια γιορτάζει τα γενέθλιά της.

Η Ελένη Μενεγάκη η οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από τα τηλεοπτικά πλατό, από το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου δέχεται δεκάδες ευχές από φίλους, συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα.

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να της ευχηθούν δημόσια ήταν και ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος. Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Άγγελου Λάτσιου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, την οποία συνόδευσε με τη λιτή αλλά γεμάτη αγάπη ευχή: «Χρόνια πολλά».

Aν μη τι άλλο μια πολύ όμορφη εικόνα, με την Ελένη Μενεγάκη να μοιράζεται μια τρυφερή στιγμή με τον γιο της.