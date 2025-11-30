Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές για τα γενέθλια του γιου της, Άγγελου Λάτσιου και οι σπάνιες πόζες από το παρελθόν

Η Ελένη Μενεγάκη πάνω από όλα είναι μία στοργική μητέρα, που λατρεύει τα τέσσερα παιδιά που έχει αποκτήσει από τους γάμους της με τον Γιάννη Λάτσιο και τον Μάκη Παντζόπουλο.

Την Κυριακή (30/11) ο μονάκριβος γιος της, Άγγελος Λάτσιος έγινε 23 ετών και η μητέρα του θέλησε να του στείλει ευχές και δημοσίως.

Η διάσημη παρουσιάστρια δημοσίευσε μία σειρά από κοινές τους πόζες, από την εποχή που ο Άγγελος Λάτσιος ήταν μικρό αγοράκι μέχρι και σήμερα. Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε το εν λόγω φωτογραφικό υλικό στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και κάτω από την ανάρτησή της οι διαδικτυακοί της φίλοι τής έστειλαν τις ευχές τους.

«Ευτυχισμένα 23α γενέθλια Άγγελε», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της ανάρτησής της.