Έλενα Χριστοπούλου: Η συγκίνηση on air μετά την ανάρτηση της Εβελίνας Σκίτσκο για τη μάχη της με τον καρκίνο

Με νέο επεισόδιο επέστρεψε το βράδυ της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου η εκπομπή του OPEN, «Real View».

Το πρώτο θέμα που παρουσίασαν στην εκπομπή ήταν η συγκλονιστική αποκάλυψη της Εβελίνας Σκίτσκο για τη μάχη της με τον καρκίνο.

Η Έλενα Χριστοπούλου παρουσίασε το ρεπορτάζ εμφανώς συγκινημένη, καθώς η σχέση της με το μοντέλο δεν είναι μόνο επαγγελματική αλλά και φιλική.

Η παρουσιάστρια συγκινημένη είπε: «Πάλεψε παρά πολύ δυνατά, με πίστη, αφοσίωση και πολλή προσοχή και αγάπη από όλους γύρω της και πάνω από όλα από εκείνη στον εαυτό της και κέρδισε. Έτσι έκανε μια ανάρτηση με παρά πολύ αγάπη, παρά πολύ συναίσθημα και αλήθεια και έκανε και ένα πάρτι και το χάρηκε. Δυστυχώς κάποιοι από εμάς δεν μπορούσαμε να είμαστε στην Κύπρο αλλά είμαστε μαζί της πάντα», είπε φανερά συγκινημένη.

Στη συνέχεια η Σοφία Μουτίδου τη ρώτησε αν έχει επηρεαστεί από την ιστορία και εκείνη απάντησε: «Πάρα πολύ, είναι μήνες αυτή η ιστορία, είναι ένα κορίτσι κάτω από τα 30. Δεν θα πω παραπάνω λεπτομέρειες γιατί δεν είμαι ο εκπρόσωπος, εγώ απλά θα μείνω στο ευχάριστο και το ότι είναι ένα κορίτσι που ποτέ δεν είπε για κάτι θέλω χρόνο, ή θα το κάνω αργότερα αυτό. Πάτησε πάνω στη ζωή της και με συνέπεια τα κατάφερε».

