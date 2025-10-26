MENOY

Έλενα Χριστοπούλου: Άνθρωπος είμαι, έχω κάνει ατοπήματα λεκτικά μπροστά στις κάμερες

THESTIVAL TEAM

Λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας εκπομπής του OPEN, η Έλενα Χριστοπούλου παραχώρησε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία και στους δημοσιογράφους που την συνάντησαν το πρωινό της Κυριακής. Όπως είδαμε στο Weekend Live με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου στον ΣΚΑΪ, μάλιστα, η Artist Manager μίλησε για την τηλεοπτική της διαδρομή και τις αλλαγές που επιθυμεί να φέρει σ’ αυτήν.

Ειδικότερα, η Έλενα Χριστοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “για πρώτη φορά νομίζω ότι θα είμαι, κανονικά, ο άνθρωπος που είμαι. Φιλτράρω πάντα τι λέω και όσο μπορώ το προσπαθώ, αλλά δεν σημαίνει ότι και πάντα πέφτω μέσα. Άνθρωπος είμαι, δηλαδή έχω κάνει και γω ατοπήματα λεκτικά μπροστά στις κάμερες και ειδικά όταν κάτι είναι live”.

“Όταν ήμουν με τη Φαίη Σκορδά και ήταν το live αυτό, το μόνο live που έχω κάνει, είχα μια αγωνία κάθε φορά τι γίνεται. Τι λέω, τι δεν λέω, τι μπορώ και τι δεν μπορώ να πω. Πια δεν θέλω όμως να βαδίζω όπου βάδιζα, θέλω καινούργια πράγματα”.

“Θέλω οι αλλαγές που κάνω και έχω κάνει στη ζωή μου τον τελευταίο καιρό, προσωπικά και επαγγελματικά, να συμβαδίζουν πολύ με το μέσα μου. Δηλαδή με αυτό που έχω αποφασίσει να κάνω πια” πρόσθεσε, ακόμα, η Έλενα Χριστοπούλου στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ.

