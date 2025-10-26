MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δώρα Χρυσικού: Τη χημειοθεραπεία την είδα ως σύμμαχο και όχι σαν εχθρό

|
THESTIVAL TEAM

Η Δώρα Χρυσικού παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εφημερίδα On Time και τη Σίσσυ Μενεγάτου μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε αφού διαγνώστηκε με καρκίνο.

Η γνωστή ηθοποιός, Δώρα Χρυσικού, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη μάχη της με τον καρκίνο και εκμυστηρεύτηκε ότι αυτό που την επηρέασε περισσότερο είναι οι πόνοι που ένοιωθε και όχι τόσο η απώλεια των μαλλιών της.

Ποιο ήταν το πιο δύσκολο στάδιο; Όταν έχασες τα μαλλιά σου;

«Οι πόνοι ήταν ό,τι πιο δύσκολο πέρασα. Η πολύ δύσκολη στιγμή ήταν όταν ξύπνησα από το χειρουργείο, έπειτα από μια πολύ μεγάλη επέμβαση 12 ωρών, όπου μου είχαν αφαιρέσει δεν ξέρω πόσα όργανα από μέσα μου. Αυτός ο απίστευτος πόνος μιας τεράστιας τομής. Η αποθεραπεία. Οι χημειοθεραπείες ήταν άλλη μια δύσκολη διαδικασία.

Τα μαλλιά και όλα αυτά εμένα να σου πω την αλήθεια δεν με επηρέασαν ιδιαίτερα. Από τη στιγμή που θα έκανα χημειοθεραπεία ήξερα ότι θα το ζήσω και αυτό. Και έλεγα πάντα «τρίχες είναι, θα ξαναβγούν». Εγώ τη χημειοθεραπεία την είδα ως σύμμαχο και όχι σαν εχθρό, ίσως γι’ αυτό δεν είχα και τις συνήθεις παρενέργειες, είχα πολύ λιγότερες από αυτές που μου περιγράφουν άλλες γυναίκες.

Δεν είπα: «Όχι, ρε φίλε, τώρα τι θα κάνω;». Είπα ότι, αν πρέπει να κάνω αυτό, θα το κάνω για να μη διακινδυνέψω στο μέλλον. Με τις χημειοθεραπείες είχα την πτώση των μαλλιών, που είναι όμως το πρωτόκολλο αυτού του «κοκτέιλ» φαρμάκων που πρέπει να κάνουν οι γυναίκες που έχουν καρκίνο στις ωοθήκες.

Είχα φοβερή κόπωση. Αυτή την ακραία κόπωση που δεν μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου. Εγώ φοβόμουν πολύ τις ναυτίες και τους εμετούς. Ευτυχώς, δεν είχα τέτοια παρενέργεια».

Δώρα Χρυσικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Γαλλία: 8χρονος εγκλωβίστηκε κάτω από τραμ και σώθηκε γιατί ήταν μικροκαμωμένος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Παρίσι: Σύλληψη δύο ατόμων για την κλοπή πολύτιμων κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Εκλογές στην Ιρλανδία: Η Κάθριν Κόνολι από την Αριστερά αναδείχθηκε πρόεδρος με 63,4%

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Δώρα Χρυσικού: Τη χημειοθεραπεία την είδα ως σύμμαχο και όχι σαν εχθρό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο παιδί τους