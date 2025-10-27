MENOY

Δώρα Χρυσικού: Είναι γιατρός δημόσιου νοσοκομείου, μου στείλανε γυναίκες μήνυμα και με ρωτούσαν αν μιλάω για αυτόν

THESTIVAL TEAM

Σήμερα (27/10), η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης φιλοξένησαν στο πλατό του «Νωρίς-Νωρίς» τη Δώρα Χρυσικού. Η γνωστή ηθοποιός, με αφορμή τον μήνα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, μίλησε για την προσωπική της εμπειρία και τη μάχη της με τη σοβαρή ασθένεια, αλλά και για την απαράδεκτη συμπεριφορά που αντιμετώπισε από θεράποντα γιατρό σε δημόσιο νοσοκομείο.

«Είμαι καλά και υγιής εδώ και τέσσερα χρόνια. Κάνω εξετάσεις. Έλεγα πως είμαστε μια μικρο-κοινότητα, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε τόσο μικρή. Με δυσκόλεψε και με τραυμάτισε πολύ η επαφή μου με τον γιατρό, αυτή ήταν μια πάρα πολύ τραυματική εμπειρία. Αν πρέπει να ξεχωρίσω ποιο ήταν το πιο τραυματικό απ’ όλα, η ανακοίνωση της διάγνωσης – η οποία έγινε με παράδοξο τρόπο – μέχρι αυτό. Έχω μετατραυματικό στρες μετά από αυτό», εξομολογήθηκε.

«Αντιμετώπισα έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν η σκαιότατη συμπεριφορά του και πρέπει να πω ότι ενώ δεν τον έχω κατονομάσει ποτέ, γιατί δεν έχω αυτό το δικαίωμα για να μην έχουμε κι άλλες μηνύσεις από αυτές που ήδη έχω, όταν αναφέρω το περιστατικό, γιατί είναι γιατρός του δημόσιου νοσοκομείου – δεν λέει κάτι αυτό – είναι πολύ καλός γιατρός και είναι μονόδρομος για κάποιες γυναίκες που δεν μπορούν να πληρώσουν.

Μου στείλανε γυναίκες μήνυμα και με ρωτάνε “μιλάτε για τον τάδε”; Πράγμα που σημαίνει ότι αναγνώρισαν ποιος είναι, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποτελώ εξαίρεση. Οπότε αυτό ήταν ένα πολύ τραγικό συμβάν. Γιατί εγώ βγήκα από το νοσοκομείο και είπα ότι δεν θα πάω να κάνω την επέμβαση αλλά τη διαθήκη μου», αποκάλυψε η Δώρα Χρυσικού αμέσως μετά.

«Δεν έδωσα ποτέ στον εαυτό μου ψυχολογικά το περιθώριο να πενθήσω. Ήταν ένα λάθος, ήταν άμυνα. Να πενθήσω για το σώμα μου και τη ζωή που αλλάζει», παραδέχθηκε η Δώρα Χρυσικού στην πρωινή εκπομπή της Δημόσιας Τηλεόρασης.

Δώρα Χρυσικού

