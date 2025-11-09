Δημήτρης Πιατάς: Είμαι επικίνδυνος, αν περάσεις τις κόκκινες γραµµές µου

Ο Δημήτρης Πιατάς παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τις αντιδράσεις του απέναντι στην κακή συμπεριφορά, την αυθάδεια και την αγένεια.

Τι σας δυσκόλεψε πιο πολύ σε αυτόν τον ρόλο;

Πάντοτε οι παραστάσεις που κάνω µε δυσκολεύουν, γιατί πάω κόντρα και στον χαρακτήρα µου. Σκέψου ότι ο ήρωάς µου εδώ είναι ένας κακός άνθρωπος, επικίνδυνος – και έχει και χιούµορ.

Πότε µπορείτε να γίνετε κακός στη ζωή;

Κακός, ποτέ. ∆εν υπάρχει περίπτωση.

Επικίνδυνος;

Επικίνδυνος ναι, είµαι, αν περάσεις τις «κόκκινες» γραµµές µου. ∆εν ανέχοµαι την αυθάδεια, δεν ανέχοµαι την αγένεια. Αλλιώς, γυρίζω την πλάτη και έχω φύγει ήδη. ∆ηλώνω ότι είµαι επιθετικά καλός.

Ενώ σας ξέρουµε ως σπουδαίο κωµικό ηθοποιό, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουµε ότι είστε επίσης ένας σπουδαίος δραµατικός ηθοποιός.

Κατ’ αρχάς, εγώ δεν θέλω να πλήττω στη δουλειά µου και να επαναλαµβάνοµαι. Το µόνο πράγµα για να µην επαναλαµβάνεσαι είναι να κάνεις µη κωµικά πράγµατα. Κάνω πράγµατα που, υπό καλές συνθήκες, δεν ονειρεύτηκα ποτέ ότι θα τα έκανα.

Πήρατε βραβείο για τον «Πηλέα» και κάπου βγάλατε ένα παράπονο ότι τόσα χρόνια δεν έχετε πάρει ένα βραβείο.

Το δήλωσα κάνοντας χιούµορ. Είπα: «Πενήντα χρόνια µετά µου δίνετε ένα βραβείο; ∆εν το χρειάζοµαι πια. Το ήθελα όταν ήµουν στα 20 µου χρόνια. Ο καθένας θα το ήθελε, για να µπορέσει να βαδίσει και να πορευτεί».