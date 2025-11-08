Δημήτρης Πιατάς: Δεν είμαι πλούσιος, εργάζομαι για να επιβιώσω

Ο Δημήτρης Πιάτας έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη μιλώντας για διάφορα προσωπικά θέματα και ειδικά για την απουσία του από την τηλεόραση.

Ο γνωστός ηθοποιός, Δημήτρης Πιάτας, εκτός από τις απαντήσεις που έδωσε για το γεγονός ότι δεν τον βλέπουμε στην τηλεόραση, μίλησε και για την προσωπικότητα του.

Στην τηλεόραση γιατί δεν σας βλέπουμε;

Τι είναι αυτό; ∆εν µε φωνάζουν. ∆εν ξέρω γιατί. Μπορεί να µη µε χρειάζονται. Θες να απαντάω εγώ για ανθρώπους οι οποίοι είναι δουλειά άλλων;

Θα θέλατε εσείς να κάνετε τηλεόραση;

Αν µου προτείνουν, ναι. Αν έχει ενδιαφέρον. Η τηλεόραση έχει χρήματα και τα χρειάζομαι. ∆εν είμαι πλούσιος. Εργάζομαι για να επιβιώσω, όπως οι κανονικοί άνθρωποι, δεν είμαι κάτι διαφορετικό.

Μήπως επειδή δεν είστε συστημικός;

Συστημικός δεν ήμουνα ποτέ. Αλλά να σου πω κάτι; Είναι η εποχή των µη συστημικών αυτήν τη στιγμή. Πιστεύω ότι µε αυτόν τον τρόπο έχω καταφέρει να επιβιώσω κιόλας, ίσως. Με εκτιμάει ένας κόσμος που κανονικά είμαι απέναντί του. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το εκτιμούν.

Αυτοί που µε αγαπάνε και είναι φίλοι µου, το θεωρώ αυτονόητο να µε χειροκροτούν και να είναι µμαζί µου. Τώρα, το ότι µμπορεί να µε χειροκροτεί ένας µε τον οποίο πιθανώς δεν έχω σχέση, που µμπορεί και να µην τον εκτιμώ κιόλας ή να µου είναι αδιάφορος, µ’ αρέσει.