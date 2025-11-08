MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δημήτρης Πιατάς: Δεν είμαι πλούσιος, εργάζομαι για να επιβιώσω

|
THESTIVAL TEAM

Ο Δημήτρης Πιάτας έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη μιλώντας για διάφορα προσωπικά θέματα και ειδικά για την απουσία του από την τηλεόραση.

Ο γνωστός ηθοποιός, Δημήτρης Πιάτας, εκτός από τις απαντήσεις που έδωσε για το γεγονός ότι δεν τον βλέπουμε στην τηλεόραση, μίλησε και για την προσωπικότητα του. 

Στην τηλεόραση γιατί δεν σας βλέπουμε;

Τι είναι αυτό; ∆εν µε φωνάζουν. ∆εν ξέρω γιατί. Μπορεί να µη µε χρειάζονται. Θες να απαντάω εγώ για ανθρώπους οι οποίοι είναι δουλειά άλλων;

Θα θέλατε εσείς να κάνετε τηλεόραση;

Αν µου προτείνουν, ναι. Αν έχει ενδιαφέρον. Η τηλεόραση έχει χρήματα και τα χρειάζομαι. ∆εν είμαι πλούσιος. Εργάζομαι για να επιβιώσω, όπως οι κανονικοί άνθρωποι, δεν είμαι κάτι διαφορετικό.

Μήπως επειδή δεν είστε συστημικός;

Συστημικός δεν ήμουνα ποτέ. Αλλά να σου πω κάτι; Είναι η εποχή των µη συστημικών αυτήν τη στιγμή. Πιστεύω ότι µε αυτόν τον τρόπο έχω καταφέρει να επιβιώσω κιόλας, ίσως. Με εκτιμάει ένας κόσμος που κανονικά είμαι απέναντί του. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το εκτιμούν.

Αυτοί που µε αγαπάνε και είναι φίλοι µου, το θεωρώ αυτονόητο να µε χειροκροτούν και να είναι µμαζί µου. Τώρα, το ότι µμπορεί να µε χειροκροτεί ένας µε τον οποίο πιθανώς δεν έχω σχέση, που µμπορεί και να µην τον εκτιμώ κιόλας ή να µου είναι αδιάφορος, µ’ αρέσει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Θοδωρής Κατσαφάδος για Real View: Έπρεπε να βάλω τα όρια μου, ήταν λάθος μου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Η Ανθρώπινη Φωνή” του Ζαν Κοκτώ στο Θέατρο Σοφούλη για σήμερα και αύριο

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Το Ισραήλ παρέλαβε μία ακόμη σορό ομήρου από τη Χαμάς

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Άννα Κανδύλη: Τα πρώτα της λόγια μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από την εκπομπή “Το ‘χουμε”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το ειδικό σχέδιο του ΟΑΣΘ για όσο το Μετρό θα είναι εκτός λειτουργίας

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Παλαιστίνη: Δύο έφηβοι νεκροί από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη επειδή έριξαν βόμβες μολότοφ