Δημήτρης Μακαλιάς: Έχω επικοινωνήσει με άτομα που έχουν φύγει από τη ζωή

Συνέντευξη στην εφημερίδα On Time και τη Σίσσυ Μενεγάτου παραχώρησε ο Δημήτρης Μακαλιάς.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τις μεταφυσικές εμπειρίες που έχει βιώσει στη ζωή του.

Είσαι άνθρωπος που θα ασχοληθείς με το μεταφυσικό, τις ενέργειες, με όλα αυτά; Παλαιότερα είχες παίξει στο θέατρο και στους «Μπαμπούλες», όπου υποδύθηκες το φάντασμα. Τα πιστεύεις αυτά;

Είναι αλήθεια ότι πιστεύω σε αυτά από μεταφυσικές εμπειρίες που έχω βιώσει, αλλά δεν θέλω να τα… σκαλίζω. Ίσως γιατί με φοβίζει.

Έχεις βιώσει κάποια μεταφυσική εμπειρία;

Ναι. Τυχαία βρέθηκα με ανθρώπους που ξέρουν να διαχειρίζονται κάτι τέτοιο και έχω «επικοινωνήσει» με άτομα που έχουν φύγει από τη ζωή! Αυτό μου έχει συμβεί σαν εμπειρία. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, αλλά, όταν το μεταφέρεις σε κάποιον άλλο, δύσκολα μπορεί να το καταλάβει. Αυτό μόνο βιώνεται.

Με ύπνωση μίλησες με άτομα που έχουν φύγει από τη ζωή;

Όχι. Ενεργειακά, σε συνομιλία, μέσω ενός ενδιάμεσου. Μου έτυχε αυτό πριν από δέκα χρόνια.

Φοβήθηκες όταν μίλησες με αυτό το πνεύμα;

Όχι. Νομίζω ότι πιο πολύ με μαλάκωσε παρά με φόβισε. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, αλλά είπα να μην το ζήσω ξανά κι αυτό, γιατί πάλι ξέφευγε από τα όρια του ψύχραιμου ανθρώπου που έχει «κουτάκια». Πήγαινε σε μια διαδικασία που δεν ήξερα πώς να τη διαχειριστώ. Και το άφησα για να έρθει ξανά κάποια άλλη στιγμή, όταν θα είμαι έτοιμος κι εγώ γι’ αυτό.