Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η συνάντηση με την Πενέλοπε Κρουζ

Στο Σαντιάγο Μπερναμπέου όπου παρακολούθησε την αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον γιο του, Παύλο.

Ο ισχυρός άνδρας της Βιανέξ και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ταξίδεψε με τον γιο του στην Ισπανία για να δουν από κοντά το μεγάλο ματς ανάμεσα στις δύο ισπανικές ομάδες, με τη Ρεάλ να επικρατεί με τελικό σκορ 2-1.

Εκεί φαίνεται πως συνάντησε τη βραβευμένη με Όσκαρ Ισπανίδα σταρ, Πενέλοπε Κρουζ. Οι δυο τους έβγαλαν μία φωτογραφία, την οποία ανέβασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο προφίλ του στο Instagram.

Η ανάρτησή του: