Δημήτρης Αλεξάνδρου: Αποκάλυψε ποια πρώην σύντροφό του έχει κάνει block στα social media

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συναντήθηκε με την Modern Cinderella και το βίντεό τους στο Youtube είναι ήδη viral.

Ο ίδιος κλήθηκε να απαντήσει σε δύσκολες και αδιάκριτες ερωτήσεις, στις οποίες και είπε τις δικές του αλήθειες.

Μεταξύ άλλων αποκάλυψε σε ποια εκπομπή δεν είχε περάσει τόσο καλά όσο βρισκόταν στο πάνελ της, αναφέρθηκε στο τατουάζ που μετάνιωσε και το άλλαξε στην πορεία, ενώ εξομολογήθηκε και ποιο είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει κάνει block στα social media του. Στο τελευταίο, η απάντηση είναι μια πρώην σύντροφός του.

Όταν ρωτήθηκε ποια από τις τρεις εκπομπές στις οποίες συμμετείχε θα ήθελε να διαγράψει από το ίντερνετ, απάντησε: «Θα σου πω την Κατερίνα Καινούργιου, για τον εξής λόγο. Γιατί ήταν η πρώτη επιστροφή στο κανάλι του ALPHA τότε και είχε πολύ περισσότερο ενημερωτικό κομμάτι και έπρεπε εμείς, σαν ψυχαγωγική εκπομπή, να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το κομμάτι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη νομίζω η χρονιά».

Για την χειρότερη τηλεοπτική του παρέα, δήλωσε: «Όλοι αυτοί οι κίτρινοι που έκαναν τις εκπομπές και έλεγαν ότι δεν ασχολούνται, ενώ ασχολούνται… Η Χρύσλα Γεωργακοπούλου, που ήμασταν μαζί στην εκπομπή και ήταν πολύ καυστική, και η Τζωρτζέλα Κόσιαβα… άλλη αυτή η νοικοκυρά».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε ποιο είναι το τατουάζ που έχει μετανιώσει και εξομολογήθηκε: «Έχω τατουάζ που έχω μετανιώσει. Το έχω αλλάξει. Νομίζω το ξέρει όλος ο κόσμος, οπότε είναι δώρον άδωρον». Πρόκειται για ένα τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη, το οποίο πλέον το έχει αλλάξει.

Για την Influencer που δεν μπορεί να συμπαθήσει όσο κι αν προσπαθεί, αποκάλυψε: «Πώς την έλεγαν αυτή; Δεν μπορώ καθόλου την Super Κική που φωνάζει. Δεν μπορώ να τσιρίζει μέσα στο αυτί μου. Με εμένα θα παρεξηγηθεί, με εμένα τα έχει. Μου τη σπάνε, όμως, και όλες αυτές οι μικρούλες, που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, που προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα (Τούνη), ακόμα και στον τρόπο που γράφει».

Σε άλλο σημείο, όταν η Modern Cinderella τον ρώτησε ποιον celebrity έχει κάνει μπλοκ, είπε το όνομα της Τόνιας Σωτηροπούλου. Οι δυο τους, υπήρξαν ζευγάρι για κάποιους μήνες πριν από περίπου 12 χρόνια.

«Είχαμε ήσυχο χωρισμό. Όντως είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι και δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι μακροπρόθεσμο», είχε πει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Τέλος, παίζοντας το παιχνίδι «F@ck, Marry, Kill», έχοντας ως επιλογές την Σίσσυ Χρηστίδου, την Κατερίνα Καινούργιου και την Φαίη Σκορδά, απάντησε: «Θα σκότωνα την Χρηστίδου… Θα παντρευόμουν τη Φαίη, γιατί φαίνεται λίγο πιο ήρεμη. Δεν μου αρέσει (σαν ομορφιά). Δεν είναι έτσι από κοντά… Δεν είναι κάτι να πεις ουάου.

Ωραία γυναίκα στο σύνολο αλλά μέχρι εκεί… Και f@ck Καινούργιου; Κάτσε πρέπει να το αλλάξω… Τώρα αυτό είναι μαχαίρι ή πιστόλι… Δε γ….έται… Καινούργιου», ενώ όταν κλήθηκε να ονομάσει την πιο όμορφη Ελληνίδα celebrity, απάντησε πως για εκείνον είναι η Μπέττυ Μαγγίρα.

Δείτε το σχετικό βίντεο: