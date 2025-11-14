Δήμητρα Στογιάννη: Εκμεταλλεύτηκα τη συνθήκη και πήγα ταξίδι του μέλιτος με τον άντρα μου στο Παρίσι

Καλεσμένη στο “Νωρίς Νωρίς” της Παρασκευής (14/11) ήταν η Δήμητρα Στογιάννη, με τον Κρατερό Κατσούλη να την υποδέχεται στην εκπομπή. Η γνωστή ηθοποιός, που φέτος συμμετέχει στην επιθεώρηση των Ρέππα-Παπαθανασίου “Ούτε μπρος, ούτε πίσω”, μίλησε και για τη σύντομη εμφάνισή της στη σειρά “Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι”.

«Τι ωραία δουλειά αυτή! Ολοκλήρωσα τα γυρίσματα, το ευχαριστήθηκα πολύ. Με πήραν για να κάνω έναν ρόλο, μου είπαν ότι θα έχει γυρίσματα στο Παρίσι. Είπα: θα το κάνω τότε. Το έκανα και… διακοπάρες, γιατί το έκανα μήνα του μέλιτος. Εγώ αυτά τα εκμεταλλεύομαι. Πήγα πολύ νωρίτερα με τον άντρα μου μία εβδομάδα πολύ ωραία στο Παρίσι», δήλωσε η Δήμητρα Στογιάννη.

«Φέτος πήρα τα παιδιά μαζί μου στην πορεία από ανάγκη αλλά ήταν πολύ ωραίο. Αντιλαμβάνονται τη δυσκολία της δουλειάς. Φοβάμαι ότι όλα τα παιδιά των ηθοποιών έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους να κάνουν το επάγγελμα του μπαμπά και της μαμάς, οπότε ας δουν και λιγάκι τη δυσκολία της υποκριτικής», σημείωσε σε άλλο μέρος της κουβέντας.

«Αυτή η περίοδος που διανύω είναι φάση αποσυμπίεσης. Εκτός από το Σαββατοκύριακο, που έχω το έργο, δεν κάνω κάτι άλλο σταθερό που να με απασχολεί και να μου τρώει τον χρόνο. Δεν έχω γυρίσματα και αυτό το απολαμβάνω. Όταν έχω πάρα πολλές δουλειές ταυτόχρονα, φροντίζω να είμαι δυναμωμένη, κάνω εντατικά γυμναστική, για να αντέχει το σώμα μου», παραδέχεται η Δήμητρα Στογιάννη.