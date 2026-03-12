Δήμητρα Σιγάλα: Κόντεψα να αρρωστήσω αλλά δυστυχώς δεν έφυγα από τη συνεργασία

Με αφορμή τη συμμετοχή στη σειρά “Μπαμπά σ’ αγαπώ” του Alpha, η Δήμητρα Σιγάλα παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική ηθοποιός αναφέρθηκε στην κακοποιητική συνεργασία που κλήθηκε να διαχειριστεί στο παρελθόν και στην οποία παρέμεινε μέχρι το τέλος της σεζόν.

Έχετε βιώσει δύσκολες συνεργασίες;

Εννοείται, έχω βιώσει δύσκολες συνεργασίες! Όχι όμως στην τηλεόραση, αλλά στο θέατρο. Κόντεψα να αρρωστήσω, αλλά δυστυχώς δεν έφυγα. Τώρα, όμως, θα έφευγα. Μετά το metoo θεωρώ ότι θα είχα τη δυνατότητα να φύγω.

Δυστυχώς εμένα μου έτυχε πριν το metoo, που μου έλεγαν όλοι οι μεγαλύτεροι σαν συμβουλή να μη φύγω και ότι πρέπει να αντέξω και να είμαι σωστή επαγγελματίας.

Πως διαχειριστήκατε το περιστατικό αυτό;

Είχα τη δύναμη να μιλήσω, αλλά τότε δεν μπορούσες να εξωτερικεύσεις κάτι γιατί θα ήσουν το μαύρο πρόβατο και δεν γινόταν. Τώρα θα έφευγα κανονικά και δεν θα με ένοιαζε ούτε τι θα έλεγαν οι συνάδελφοι ούτε τι θα έλεγε ο κόσμος. Θα έφευγα κανονικά! Οι εμπειρίες, όμως, και η ωριμότητα παίζουν ρόλο.