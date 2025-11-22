MENOY

Δήμητρα Ματσούκα: Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς τη θέλησή μου, θα κάνω μήνυση για αυτό

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο» και τη Μαρία Κοκολάκη παραχώρησε η Δήμητρα Ματσούκα.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για το περιστατικό με τη σύλληψή της, ενώ επιβεβαίωσε πως μια εκπομπή την ηχογράφησε παράνομα και πως θα κινηθεί νομικά.

«Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς τη θέλησή μου. Νομίζω ότι θα κάνω μήνυση γι’ αυτό. Είναι ένα δικαίωμα, το οποίο καταπατείται στον απόλυτο βαθμό.

Το να γνωρίζει δηλαδή ο άνθρωπος που καλείται να μιλήσει για κάτι, ότι ηχογραφείται και πόσω μάλλον να χρησιμοποιηθεί κιόλας αυτό σε εκπομπή», είπε η Δήμητρα Ματσούκα.

Να θυμίσουμε πως ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε χθες για το συγκεκριμένο περιστατικό… Ο παρουσιαστής αναφερόταν στο τηλεφώνημα που έγινε από την εκπομπή “Το ‘χουμε” στη Δήμητρα Ματσούκα, το απόγευμα της Πέμπτης.

