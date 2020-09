Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ποζάρει με το μαγιό της πάνω σε άλογο και “ρίχνει” το instagram (φωτο)

View this post on Instagram

“a passionate woman is worth the chaos” Εντάξει το παραδέχομαι δεν είναι καλύτερη από της @j.touni αλλά τουλάχιστον προσπάθησα 😢 Μην ψηφίσετε παραδέχομαι έχασα ,, μέχρι το επόμενο challenge 😈