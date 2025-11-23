MENOY

Δέσποινα Τσόκου: Με ρωτούσαν άντρες ευθαρσώς “εσένα ποιος σε έφερε;”, εκεί πρέπει να τους κόβεις τον βήχα

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε Γίνεται” παραχώρησε η Δέσποινα Τσόκου. Τη δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ συνάντησε ο ρεπόρτερ, Σπύρος-Ραφαήλ Κεραμίδας, ρωτώντας τη για τα έως τώρα βήματά της στον χώρο των media, τον σεξισμό που έχει αντιμετωπίσει αλλά και τις φήμες που ακολουθούν τη φετινή εκπομπή στην οποία συμμετέχει.

«Εγώ προέρχομαι από τη Γερμανία. Ήρθα στην Ελλάδα πριν από πέντε χρόνια. Τότε ξεκίνησα να δουλεύω στην ενημέρωση. Δεν σνομπάρω την ψυχαγωγία. Μπορεί να είναι πιο δύσκολο να χειριστείς μια κατάσταση στην ψυχαγωγία. Με απασχολούν πράγματα που άπτονται της ενημέρωσης», παραδέχεται η Δέσποινα Τσόκου.

Αναφορικά με τα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από την εκπομπή “Το ‘χουμε”, η ίδια απαντά: «Δεν με αφορούν αυτά, δεν παίρνω δημόσια θέση. Πρέπει να δρούμε συναδερφικά, να σκεφτόμαστε κάποια πράγματα, να έχουμε ενσυναίσθηση και να μην πέφτουμε σε άσχημο τρόπο σε τέτοιες συζητήσεις. Με ενδιαφέρει να βγει το θέμα και πρωτογενές υλικό. Οτιδήποτε άλλο δεν με απασχολεί».

«Έχει τύχει να μπω σ’ έναν χώρο όπου έρχεται ευθαρσώς κόσμος, άντρες και με ρωτάνε με πονηρό βλέμμα “εσένα ποιος σε έφερε”. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να κόβεις τον βήχα με τη δουλειά σου, τη φωνή σου, τη στάση σου και με όποιον άλλον τρόπο χρειάζεσαι», εξομολογείται σε άλλο σημείο η Δέσποινα Τσόκου.

