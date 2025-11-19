MENOY

Δανάη Μπάρκα: Το γενέθλιο πάρτι με τις δύο τούρτες με “ματάκι” και οι εκλεκτοί καλεσμένοι

THESTIVAL TEAM

Τα γενέθλιά της είχε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου η Δανάη Μπάρκα και τα γιόρτασε με ένα μεγάλο πάρτι.

Προσκεκλημένοι ήταν όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα, η μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου, ο πατέρας της, Νώντας, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, οι πρώην συνεργάτες της στο «Πάμε Δανάη» και αγαπημένοι της φίλοι.

Η Δανάη Μπάρκα έγινε 33 ετών και έσβησε όχι μία αλλά δύο τούρτες, οι οποίες είχαν επάνω τους από ένα «ματάκι». Μάλιστα, η μία είχε ένα κερί και η άλλη τρία. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε την Τετάρτη φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή βραδιά.

Σημειώνονται ότι ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους της ήταν και ο Άρης Καβατζίκης και ο Γιώργος Κρικοριάν. 

«33+1 ημέρα. Σας υπερευχαριστώ για τις ευχές, σας υπερευχαριστώ για τα μηνύματα και ευχαριστώ το σύμπαν και όλα όσα υπάρχουν, που έχω δίπλα μου τόσο υπέροχους ανθρώπους να με εκπλήσσουν, να με φροντίζουν να με αγαπάνε όπως ακριβώς είμαι.

Υ.Γ.: καταλήξαμε να κάνουμε τρέλες και να παίζουμε θάρρος ή αλήθεια αλλά δυστυχώς τα περισσότερα βίντεο είναι απαγορευμένα.

Υ.Γ.2: Η ζωή θέλει γέλιο & τρέλα για να περάσει ωραία.

Υ.Γ.3: Σαν το Περιστέρι δεν έχει», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα.

