MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χρύσπα και Παναγιώτης Νικολάου χώρισαν μετά από 15 χρόνια γάμου

|
THESTIVAL TEAM

Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου αποφάσισαν να πάρουν η Χρύσπα και ο επιχειρηματίας σύζυγός της, Παναγιώτης Νικολάου.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» επικοινώνησε με την τραγουδίστρια, η οποία επιβεβαίωσε την είδηση, ενώ όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος, το ζευγάρι έχει χωρίσει από τον Ιούλιο.

Το μεσημέρι της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, η Χρύσπα είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στα οποία βλέπουμε τα χαρτιά του διαζυγίου, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την είδηση του χωρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια Χρύσπα παντρεύτηκε με τον Παναγιώτη Νικολάου το 2010 με πολιτικό γάμο στη Θεσσαλονίκη.

Το ζευγάρι δεν έχει αποκτήσει παιδιά, ενώ καθ’ όλη της σχέσης του διατηρούσε χαμηλούς τόνους, κάνοντας σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις.

Χρύσπα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Σδούκου: Οι πληρωμές προς τους αγρότες θα προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αποχώρησαν οι αγρότες από το ΥΜΑΘ – “Αν δεν υπάρξει συνάντηση με τον υπουργό θα ξαναβγούμε στους δρόμους με φωτιά και τσεκούρι” – Βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τουρκία: Εισαγγελέας ζητάει να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 2.000 ετών στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μελισσοχωρίου – Δρυμού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 53 λεπτά πριν

Φορολογική απάτη με χιλιάδες πολυτελή αυτοκίνητα: “Σπιράλ” μεταξύ Γερμανίας, Βουλγαρίας, Ελλάδας – Πώς δρούσε το δίκτυο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ CATS έρχεται από σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης