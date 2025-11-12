Χρύσπα και Παναγιώτης Νικολάου χώρισαν μετά από 15 χρόνια γάμου

Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου αποφάσισαν να πάρουν η Χρύσπα και ο επιχειρηματίας σύζυγός της, Παναγιώτης Νικολάου.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» επικοινώνησε με την τραγουδίστρια, η οποία επιβεβαίωσε την είδηση, ενώ όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος, το ζευγάρι έχει χωρίσει από τον Ιούλιο.

Το μεσημέρι της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, η Χρύσπα είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στα οποία βλέπουμε τα χαρτιά του διαζυγίου, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την είδηση του χωρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια Χρύσπα παντρεύτηκε με τον Παναγιώτη Νικολάου το 2010 με πολιτικό γάμο στη Θεσσαλονίκη.

Το ζευγάρι δεν έχει αποκτήσει παιδιά, ενώ καθ’ όλη της σχέσης του διατηρούσε χαμηλούς τόνους, κάνοντας σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις.