Χρύσα Ρώπα: Ξέρεις τι είναι η κατάθλιψη; Να θέλεις να γυρίσεις στην κοιλιά της μάνας σου

Η Χρύσα Ρώπα στην εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη μίλησε για την προσωπική της εμπειρία με τα αντικαταθλιπτικά, περιγράφοντας τις δυσκολίες και τις παρενέργειες που αντιμετώπισε.

Η έμπειρη ηθοποιός αποκάλυψε ότι συνεχίζει τη φαρμακευτική αγωγή της, τονίζοντας πως η αρχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. «Αντέδρασα πάρα πολύ. Δεν ήθελα να τα πάρω», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η αγωγή της προκάλεσε έντονη κατακράτηση υγρών, με αποτέλεσμα να νιώσει ότι δεν αναγνώριζε τον εαυτό της. «Έγινα μια χοντρή που δεν είχα ρούχα να φορέσω. Δεν ήθελα να βγω από την πόρτα. Τρόμαξα πολύ. Βρήκα τη λύση με άλλον γιατρό, αλλά πρέπει να το ψάξεις κι εσύ», τόνισε η Χρύσα Ρώπα.

Μιλώντας για το πώς βίωσε την κατάθλιψη, η Χρύσα Ρώπα περιέγραψε: «Ξέρεις τι είναι η κατάθλιψη; Έτσι όπως τη βίωσα, είναι σαν να θέλεις να γυρίσεις στην κοιλιά της μάνας σου».