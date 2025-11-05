Χρήστος Ζαμπούνης: Κάθε φορά που είμαι σε ένα τραπέζι, ζητώ από όλους να βάλουν τα κινητά σε σίγαση

Ο Χρήστος Ζαμπούνης ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» και μίλησε για τους καλούς τρόπους που πρέπει όλοι να έχουμε στη ζωή μας.

«Νιώθω ότι γεννηθήκατε με καλούς τρόπους», του είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη, με τον ίδιο να απαντά: «Να ευχαριστήσω τη μητέρα μου και κάθε μητέρα που μαθαίνει στα παιδιά να μη μιλούν με το στόμα γεμάτο, τους αγκώνες και να μην υβρίζουν».

Όσον αφορά το κινητό σε κάποιο τραπέζι, ο Μιχάλης Ζαμπούνης είπε: «Κάθε φορά που είμαι σε ένα τραπέζι, ζητώ από όλους να βάλουν τα κινητά σε σίγαση.

Αν είναι ένας γιατρός, εντατικολόγος στο τραπέζι, τους λέω να το βάλουν στη δόνηση, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε».

Δείτε όλα όσα είπε ο Χρήστος Ζαμπούνης…