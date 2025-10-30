Χρήστος Σαντικάι: “Ποτέ δεν έχω εκφράσει τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν από τα περιστατικά bullying που έχω υποστεί”

«Είμαι χαζομπαμπάς, έχει αλλάξει όλη η ζωή μου», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων ο γνωστός τραγουδιστής Χρήστος Σαντικάι σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη. Ο Χρήστος Σαντικάι αναφέρθηκε στην οικογένειά του και τη σύζυγό του, Λάουρα Νάργες και στο bullying που έχει υποστεί.

«Περνάμε πολύ όμορφα στο μαγαζί και η αγάπη του κόσμου είναι μαγική. Σε μια σχέση πρέπει να να υπάρχει φιλία. Με τη Λάουρα είμαστε και φίλοι πάνω απ’ όλα. Είμαι χαζομπαμπάς, έχει αλλάξει όλη η ζωή μου», είπε αρχικά ο Χρήστος Σαντικάι.

Ο Χρήστος Σαντικάι ανέφερε επίσης: «Ποτέ δεν έχω εκφράσει τα συναισθήματα που μπορεί να δημιουργήθηκαν από τα περιστατικά bullying που έχω υποστεί. Τηλεοπτικά δε νομίζω να με δείτε, δε θα μπορούσα να είμαι στο J2US, δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά».