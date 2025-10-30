MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χρήστος Σαντικάι: “Ποτέ δεν έχω εκφράσει τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν από τα περιστατικά bullying που έχω υποστεί”

|
THESTIVAL TEAM

«Είμαι χαζομπαμπάς, έχει αλλάξει όλη η ζωή μου», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων ο γνωστός τραγουδιστής Χρήστος Σαντικάι σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη. Ο Χρήστος Σαντικάι αναφέρθηκε στην οικογένειά του και τη σύζυγό του, Λάουρα Νάργες και στο bullying που έχει υποστεί.

«Περνάμε πολύ όμορφα στο μαγαζί και η αγάπη του κόσμου είναι μαγική. Σε μια σχέση πρέπει να να υπάρχει φιλία. Με τη Λάουρα είμαστε και φίλοι πάνω απ’ όλα. Είμαι χαζομπαμπάς, έχει αλλάξει όλη η ζωή μου», είπε αρχικά ο Χρήστος Σαντικάι.

Ο Χρήστος Σαντικάι ανέφερε επίσης: «Ποτέ δεν έχω εκφράσει τα συναισθήματα που μπορεί να δημιουργήθηκαν από τα περιστατικά bullying που έχω υποστεί. Τηλεοπτικά δε νομίζω να με δείτε, δε θα μπορούσα να είμαι στο J2US, δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Κιλκίς: Μπούκαρε σε κατάστημα και απείλησε την ιδιοκτήτρια με μαχαίρι για 500 ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Νατσιός από Θεσσαλονίκη: Δε θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για να αποτινάξουμε τη συμφωνία των Πρεσπών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Γερουλάνος: Ίσως ήταν λάθος η άδεια καρέκλα στην κηδεία Σαββόπουλου, το ΠΑΣΟΚ όμως ήταν εκεί

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αργολίδα: Βαριά ποινή και στον συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Ηράκλειο: Οι αγρότες έκλεισαν ξανά τον ΒΟΑΚ και άναψαν φωτιές – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Τσιάρας: Μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθούν στους αγρότες περισσότερα από 850 εκατομμύρια ευρώ