Χρήστος Χωμενίδης: Ήμουν έτοιμος να τον συμπαθήσω γιατί είμαι αμνησίκακος, αν και είχα δίκιο στην πεποίθηση ότι έλεγε ψέματα

Ο Χρήστος Χωμενίδης έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο, όπως είδαμε στον αέρα του Alpha το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός συγγραφέας μίλησε για την αδυναμία δημιουργίας μύθων στη σημερινή εποχή, για τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και για την σχέση που έχει με την κόρη του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Χωμενίδης δήλωσε αρχικά πως “δεν υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις στις μέρες μας να δημιουργηθούν μύθοι και αυτό συμβαίνει για έναν πολύ απλό λόγο. Ότι η έκθεση είναι απίστευτη”.

“Ήμουν έτοιμος να συμπαθήσω τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είμαι αμνησίκακος. Μάλλον ξεχνάω την αγωνία που μου είχε δημιουργήσει και την πεποίθηση που είχα, στην οποία είχα δίκιο, ότι από το 2010 και μετά κορόιδευαν τον λαό, του έλεγαν ψέματα. Άρχισα να διαβάζω αυτό που γράφει τώρα και σκέφτομαι πόσο κοινότοπος μπορεί να είναι”.


“Με την κόρη μου συζητάμε τα πάντα, κάνουμε κανονικές συζητήσεις. Δεν υπάρχει κανένα χάσμα. Προφανώς η μουσική που ακούει η Νίκη, ευτυχώς, μερικές φορές μου φαίνεται αφόρητη” ομολόγησε, ακόμα, ο Χρήστος Χωμενίδης στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.

