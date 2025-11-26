Χρήστος Χολίδης: Εύχομαι κάποια στιγμή να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας

Την επιθυμία να μεγαλώσει την οικογένειά του με τη σύζυγό του, Κατερίνα Γκιουζέλη εξέφρασε ο Χρήστος Χολίδης.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούλιο μετά από τρία χρόνια κοινής πορείας. Ο τραγουδιστής προσπάθησε να κρατήσει την είδηση μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητάς, ωστόσο μέσα από τα social media κυκλοφόρησαν πλάνα με τους νεόνυμφους, με τον Χρήστο Χολίδη να σχολιάζει σε δηλώσεις που έκανε στο «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου: «Δεν κατάφερα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με μεγάλη επιτυχία, γιατί το κινητό κάνει ζημιά, αλλά και τι να πεις στους καλεσμένους. Προσπάθησα να το κρατήσω σε οικογενειακό κύκλο, αλλά δεν τα κατάφερα πολύ».

Σε ερώτηση για το εάν ο Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά, ο τραγουδιστής απάντησε: «Εύχομαι κάποια στιγμή να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 19 Ιουλίου του 2025, στην Κερατέα. Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση σε κτήμα στην ίδια περιοχή. Ο Χρήστος Χολίδης τραγούδησε το «Εσύ με συμπληρώνεις» μπροστά στους καλεσμένους του, ενώ παράλληλα κρατούσε αγκαλιά την Κατερίνα Γκιουζέλη. Το βίντεο από τη ρομαντική στιγμή δημοσιεύτηκε στα social media.