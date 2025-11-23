Χριστίνα Μπόμπα: Δυσκολευτήκαμε με τον Σάκη να κάνουμε παιδιά, μας πήρε πολλά χρόνια

Για τα παιδιά της και τον Σάκη Τανιμανίδη μίλησε, μεταξύ άλλων, η Χριστίνα Μπόμπα, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο».

«Είναι απολαυστικές όλες οι ηλικίες με τα παιδιά, ο πρώτος χρόνος είναι δύσκολος, ειδικά επί δύο. Μετά τον πρώτο χρόνο άρχισε να γίνεται πιο εύκολο, τώρα που είναι 4,5 μπορείς να συνεννοηθείς. Το απολαμβάνω. Έχουν στοιχεία και σε εμφάνιση και σε χαρακτήρα και με τους δύο. Είναι δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, έχουν πάρει πράγματα από εμάς και έχουν εντελώς δικά τους», είπε αρχικά η Χριστίνα Μπόμπα.

Η Χριστίνα Μπόμπα είπε στη συνέχεια: «Αν το ζευγάρι έχει καλές βάσεις, όταν έρθουν τα παιδιά αυτό πολλαπλασιάζεται, αλλάζει και κάνει κύκλους. Τον πρώτο χρόνο της ζωής των παιδιών είχαμε στο μυαλό μας πώς θα επιβιώσουμε….

Την πρώτη μέρα είπα “Θεέ μου, τι θα κάνω”. Αλλά νομίζω ότι δυναμώνει τελικά τη σχέση. Βλέπεις το σύντροφό σου και ως πατέρα. Και όταν αυτός ο πατέρας είναι καλός, τον θαυμάζεις ακόμα περισσότερο. Πολλές φορές έχει τύχει να τον χαζεύω με τα παιδιά και να τον ξαναερωτεύομαι.

Το ένιωθα ότι θα γίνει καλός μπαμπάς, ήταν εκείνος που ήθελε αρχικά να κάνουμε παιδιά, εγώ του έλεγα “όχι ακόμα”, μετά δυσκολευτήκαμε και μας πήρε πολλά χρόνια. Ήξερα πάντα ότι είναι γεννημένος για οικογένεια. Εγώ είμαι αυτή που τηρώ τα όρια. Ο Σάκης δεν είναι αυστηρός, το πετυχαίνω εγώ καλύτερα».