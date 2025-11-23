MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα: Δυσκολευτήκαμε με τον Σάκη να κάνουμε παιδιά, μας πήρε πολλά χρόνια

|
THESTIVAL TEAM

Για τα παιδιά της και τον Σάκη Τανιμανίδη μίλησε, μεταξύ άλλων, η Χριστίνα Μπόμπα, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο».

«Είναι απολαυστικές όλες οι ηλικίες με τα παιδιά, ο πρώτος χρόνος είναι δύσκολος, ειδικά επί δύο. Μετά τον πρώτο χρόνο άρχισε να γίνεται πιο εύκολο, τώρα που είναι 4,5 μπορείς να συνεννοηθείς. Το απολαμβάνω. Έχουν στοιχεία και σε εμφάνιση και σε χαρακτήρα και με τους δύο. Είναι δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, έχουν πάρει πράγματα από εμάς και έχουν εντελώς δικά τους», είπε αρχικά η Χριστίνα Μπόμπα.

Η Χριστίνα Μπόμπα είπε στη συνέχεια: «Αν το ζευγάρι έχει καλές βάσεις, όταν έρθουν τα παιδιά αυτό πολλαπλασιάζεται, αλλάζει και κάνει κύκλους. Τον πρώτο χρόνο της ζωής των παιδιών είχαμε στο μυαλό μας πώς θα επιβιώσουμε….

Την πρώτη μέρα είπα “Θεέ μου, τι θα κάνω”. Αλλά νομίζω ότι δυναμώνει τελικά τη σχέση. Βλέπεις το σύντροφό σου και ως πατέρα. Και όταν αυτός ο πατέρας είναι καλός, τον θαυμάζεις ακόμα περισσότερο. Πολλές φορές έχει τύχει να τον χαζεύω με τα παιδιά και να τον ξαναερωτεύομαι.

Το ένιωθα ότι θα γίνει καλός μπαμπάς, ήταν εκείνος που ήθελε αρχικά να κάνουμε παιδιά, εγώ του έλεγα “όχι ακόμα”, μετά δυσκολευτήκαμε και μας πήρε πολλά χρόνια. Ήξερα πάντα ότι είναι γεννημένος για οικογένεια. Εγώ είμαι αυτή που τηρώ τα όρια. Ο Σάκης δεν είναι αυστηρός, το πετυχαίνω εγώ καλύτερα».

Χριστίνα Μπόμπα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για τη βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου που ακουμπά και πάλι την αυλή του;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Καβάλα: Νεκρός 85χρονος που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του – Πώς συνέβη η τραγωδία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει, όπως την οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Πλημμύρες στο Βιετνάμ: Τουλάχιστον 90 νεκροί

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προβλήματα υδροδότησης για τρεις ώρες αύριο σε περιοχή των Πεύκων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 69χρονος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του