Χριστίνα Αλούπη: “Όταν τα παιδιά βλέπουν μέσα στο σπίτι τους τι γίνεται, ξέρουν πολύ καλύτερα” – Τα σχόλια για τις φήμες χωρισμού

Για την απόφασή της να επιστρέψει στην Ελλάδα με τα παιδιά της και τα δημοσιεύματα περί χωρισμού με τον Κωνσταντίνο Κέφαλο μίλησε η Χριστίνα Αλούπη στο «Πρωινό» του ANT1.

«Όταν τα παιδιά βλέπουν μέσα στο σπίτι τους τι γίνεται, ξέρουν πολύ καλύτερα από τον καθένα αν ο μπαμπάς και η μαμά είναι καλά ή όχι. Εκεί που είχα ερωτήσεις από τα παιδιά μου για το εάν συμβαίνει κάτι από μένα και τον μπαμπά, μήπως χωρίζουμε, ήταν όταν μετακομίσαμε από την Αμερική στην Ελλάδα και δεν ακολούθησε ο σύζυγος, ήμασταν οι τρεις μας», είπε η Χριστίνα Αλούπη στη ρεπόρτερ, Ελένη Παπαδόγια.

Για το πώς διαχειρίζεται η ίδια τα δημοσιεύματα και τις φήμες που αφορούν την προσωπική της ζωή, σχολίασε: «Μου είναι αδιάφορα τα δημοσιεύματα για την προσωπική μου ζωή. Αυτή είναι η δουλειά μου, ήμουν σε αυτόν τον χώρο από πολύ μικρή, τα έζησα και τότε, είμαι συνηθισμένη».

Η Χριστίνα Αλούπη και ο Κωνσταντίνος Κέφαλος παντρεύτηκαν το 2017 και έχουν αποκτήσει δύο αγοράκια.