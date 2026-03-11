MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χωρισμός σοκ στο χώρο του αθλητισμού – Σάσα Βενζέκοφ και Νικόλ Ελευθεριάδου δεν είναι πια μαζί

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Σάσα Βεζένκοφ και η Νικόλ Ελευθεριάδου μετά από πολλά χρόνια σχέσης αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην κοινή τους πορεία στη ζωή.

Από το Δεκέμβριο φαίνεται πως έχουν χωρίσει οι Βεζένκοφ και Ελευθεριάδου, όμως κατάφεραν να κρατήσουν αυτό δυσάρεστο γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού και η πρώην πολίστρια των ερυθρολεύκων και της Εθνικής ήταν μαζί από το 2022 και πάντα κρατούσαν τη σχέση τους σε ήπιους τόνους, καθώς ήθελαν να ζουν ήρεμοι και αφοσιωμένοι στους στόχους τους.

Στα προφίλ τους στο instagram δεν υπάρχουν πλέον κοινές φωτογραφίες, όμως εξακολουθούν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Κυρανάκης: Κίνδυνος αυξήσεων σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

ΠΑΙΔΕΙΑ 12 ώρες πριν

Η ΟΛΜΕ για το θάνατο της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη – Απολύτως αναγκαία η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Χρήστος Φερεντίνος για τη διαφήμιση των Jumbo με την Κατερίνα Καραβάτου: Ρόλους κάνουμε, ένα σκετσάκι και τίποτα άλλο

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Χριστίνα Αλούπη: Το βίωσα στην Αμερική και έπαθα σοκ…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Βουλή: Πέρασε από την Επιτροπή η σύμβαση για τις έρευνες υδρογονανθράκων με Chevron και HELLENiQ Energy

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σε σχολείο που έφτιαξαν μαθητές