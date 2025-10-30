MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χατζηγιάννης για Σαββόπουλο: Η φωνή του και η ευγένεια της ψυχής του συνεχίζουν να αντηχούν μέσα μου

|
THESTIVAL TEAM

Εννέα μέρες μετά τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τον τιμήσει. Μέσα από αυτή ο τραγουδιστής μοιράστηκε πως ο σπουδαίος τραγουδοποιός εξακολουθεί να είναι παρών στη ζωή του, με τη φωνή και την ευγένεια της ψυχής του να αντηχούν ακόμα μέσα του.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θυμήθηκε επίσης την καλλιτεχνική τους συνύπαρξη στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, κάνοντας λόγο για «τιμή» και για μια «συγκλονιστική μουσική εμπειρία».

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram: «Εννιά μέρες χωρίς τον Διονύση Σαββόπουλο και η φωνή, η ευγένεια της ψυχής του, οι μνήμες συνεχίζουν να”αντηχούν” μέσα μου. Είμαι βέβαιος ότι εκείνη τη βραδιά του Αυγούστου του 2004 την έχει κρατήσει πλήθος κόσμου στη μνήμη και στην καρδιά, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ίσως ο καθένας. Για μένα δεν ήταν μόνο μια συγκλονιστική μουσική εμπειρία που συνδέθηκε με την Ελλάδα, τον αθλητισμό και το ολυμπιακό πνεύμα. Ήταν και η τιμή που είχα, 26 χρόνων τότε, να τραγουδήσω με τον Σαββόπουλο -και μαζί με άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες- ένα από τα πιο εμβληματικά και τρυφερά τραγούδια του, που αποτελεί αιώνια παρακαταθήκη για τους απανταχού Έλληνες. Τους Έλληνες που κόντρα στις όποιες δυσκολίες, τραγουδούν, σκέφτονται, μάχονται, ελπίζουν κι ονειρεύονται σαν τον Καραγκιόζη».

Διονύσης Σαββόπουλος Μιχάλης Χατζηγιάννης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Λαζόπουλος κατά Μπαλάσκα – Λατινοπούλου: “Άντε στο δ@@@λο – Έχετε πάρει τη σημαία ρεζερβέ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δεν φορούσε κράνος ο 23χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο στα Γλυκά Νερά – Συντετριμμένη η οικογένειά του

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στον Θερμαϊκό για καθαρισμό του παραλιακού μετώπου βγήκε η “Αλκίππη” – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι πέντε κατηγορούμενοι για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι στη Βρετανία – Βίντεο από το σημείο της πτώσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο – Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι