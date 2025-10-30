Χατζηγιάννης για Σαββόπουλο: Η φωνή του και η ευγένεια της ψυχής του συνεχίζουν να αντηχούν μέσα μου

Εννέα μέρες μετά τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τον τιμήσει. Μέσα από αυτή ο τραγουδιστής μοιράστηκε πως ο σπουδαίος τραγουδοποιός εξακολουθεί να είναι παρών στη ζωή του, με τη φωνή και την ευγένεια της ψυχής του να αντηχούν ακόμα μέσα του.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θυμήθηκε επίσης την καλλιτεχνική τους συνύπαρξη στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, κάνοντας λόγο για «τιμή» και για μια «συγκλονιστική μουσική εμπειρία».

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram: «Εννιά μέρες χωρίς τον Διονύση Σαββόπουλο και η φωνή, η ευγένεια της ψυχής του, οι μνήμες συνεχίζουν να”αντηχούν” μέσα μου. Είμαι βέβαιος ότι εκείνη τη βραδιά του Αυγούστου του 2004 την έχει κρατήσει πλήθος κόσμου στη μνήμη και στην καρδιά, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ίσως ο καθένας. Για μένα δεν ήταν μόνο μια συγκλονιστική μουσική εμπειρία που συνδέθηκε με την Ελλάδα, τον αθλητισμό και το ολυμπιακό πνεύμα. Ήταν και η τιμή που είχα, 26 χρόνων τότε, να τραγουδήσω με τον Σαββόπουλο -και μαζί με άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες- ένα από τα πιο εμβληματικά και τρυφερά τραγούδια του, που αποτελεί αιώνια παρακαταθήκη για τους απανταχού Έλληνες. Τους Έλληνες που κόντρα στις όποιες δυσκολίες, τραγουδούν, σκέφτονται, μάχονται, ελπίζουν κι ονειρεύονται σαν τον Καραγκιόζη».