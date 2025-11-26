Χάρης Γρηγορόπουλος: Ο ρόλος του Τρελαντώνη ίσως εγκλώβισε κάποιους που θα με σκεφτόντουσαν για μια δουλειά

Τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε την καλλιτεχνική του πορεία ο ρόλος του «Τρελαντώνη» στο «Καφέ της Χαράς» περιέγραψε ο Χάρης Γρηγορόπουλος.

Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν ένιωσε να περιορίζεται από τον χαρακτήρα που υποδύθηκε στη σειρά του Χάρη Ρώμα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι ίσως κάποιοι άνθρωποι της τηλεόρασης να τον ταύτισαν με αυτόν, με αποτέλεσμα να διστάζουν να του κάνουν κάποια επαγγελματική πρόταση.

«Μου έτυχε να κάνω τον Τρελαντώνη, έναν ρόλο που όλοι με έμαθαν από αυτόν. Δεν με εγκλώβισε. Εγκλώβισε ίσως κάποιους άλλους εγκλώβισε που θα σκεφτόντουσαν να μου προτείνουν μια δουλειά και θα λέγανε, “δεν θα πάρουμε τον Τρελαντώνη”», εξήγησε μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου.

Αναφορικά με την απουσία του από την τηλεόραση, ο Χάρης Γρηγορόπουλος ανέφερε ότι δεν δέχτηκε προτάσεις για να συμμετάσχει σε κάποιο σίριαλ. Έχοντας δουλέψει αρκετά χρόνια όμως στην τηλεόραση, όπως είπε, απολαμβάνει το διάλειμμα που κάνει αυτή την περίοδο.

Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Δεν μου προτάθηκε να κάνω κάτι τηλεοπτικά. Δε λέω όχι στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια, την αγαπώ ιδιαίτερα. Δεν με πειράζει να κάνω και ένα διάλειμμα».

Στην ίδια συνέντευξη ο ηθοποιός κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με την άποψη ότι η Επίδαυρος δεν θα έπρεπε να φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις, αλλά να λειτουργεί αποκλειστικά ως μνημείο. Για εκείνον, πρόκειται για ένα ζωντανό θέατρο και ένα από τα ωραία στον κόσμο.

«Η Επίδαυρος είναι ένα ζωντανό θέατρο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το σφραγίσουμε και να γίνει μνημείο. Είναι ένα από τα ωραιότερα θέατρα στον κόσμο. Γιατί να το σφραγίσουμε. Δε σημαίνει βέβαια ότι μια παράσταση επειδή πήγε στην Επίδαυρο είναι μια καλή παράσταση», σχολίασε.