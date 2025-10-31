MENOY

LIFESTYLE

Χάρης Φραγκούλης: Δεν έχω ίντερνετ στο σπίτι, δεν έχω λεφτά να πάω στον οδοντίατρο

THESTIVAL TEAM

Μια σπάνια συνέντευξη παραχώρησε ο Χάρης Φραγκούλης στην εκπομπή Buongiorno. Ο ηθοποιός, που μέχρι σήμερα εμφανίζεται μόνο στο θέατρο, μίλησε για το πόσο έχει καταπονήσει το σώμα του, τον λόγο που δεν έχει ίντερνετ και social media, αλλά και για τις χαμηλές απολαβές από το θέατρο.

«Το σώμα μου το έχω διαλύσει. Έχω τρείς κήλες, και οι τρεις είναι από εδώ, από το Εθνικό. Ήταν επί covid, για μια παράσταση που τελικά δεν έγινε ποτέ, και όταν πήγα στον γιατρό μου είπε ότι αυτό γίνεται μόνο από τροχαίο. Η πιο μικρή κήλη που έχω είναι στον αυχένα από την πυγμαχία, που πήγαινα μικρός…», αποκάλυψε αρχικά ο Χάρης Φραγκούλης.

«Δεν έχω ίντερνετ στο σπίτι. Ακούγεται ως κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν είναι κάτι ηρωικό, ούτε στερούμαι κάτι. Δεν είναι μια ιδεολογική στάση. Πιο πολύ διευκολύνομαι έτσι. Όταν έδωσα το αμάξι μου στον ξάδερφό μου, διευκολύνθηκα. Μου έφυγε ένα βάρος. Δεν είναι ότι υπερασπίζομαι έναν τρόπο ζωής, ούτε ότι κάτι στερούμαι, απλά είμαι καλύτερα έτσι.

Με σοκάρει πιο πολύ το ότι κάτι πάρα πολύ χοντρό, όπως ένας φόνος ή ένας πόλεμος μαθαίνεται από το κινητό, από το να μου το πει ένας άνθρωπος. Αν μου το πει ένας άνθρωπος, με την αίσθηση του τι είναι αυτό, με ανακουφίζει περισσότερο» είπε σε άλλο σημείο ο ηθοποιός.

«Δεν το καταλαβαίνω γιατί κάποιος να έχει social media. Δε μπορείς να ζήσεις μόνο με τα λεφτά του θεάτρου. Εγώ δεν έχω λεφτά να πάω στον οδοντίατρο…Δεν είναι ότι μπορώ να διαφημίσω κάτι και δε το κάνω για ιδεολογικούς λόγους, απλά δε μπορώ. Καμιά φορά σε φέρνει και η ανάγκη. Αν ας πούμε αρρωστήσει ένας φίλος μου, όχι γιαούρτι θα διαφημίσω, θα αλειφτώ με οτιδήποτε» ανέφερε ακόμα ο Χάρης Φραγκούλης.

Τέλος, ο ηθοποιός αποκάλυψε: «Έχω δυο γάτες και δυο συγκάτοικους. Ζούσα πολλά χρόνια μόνος μου».

