Χάρης Φλέουρας: Το βράδυ έβλεπε σε όνειρο τον θάνατο τους και έπειτα από μια μέρα μαθαίναμε ότι έφυγαν από τη ζωή

THESTIVAL TEAM

Ο Χάρης Φλέουρας παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου με αφορμή τη συμμετοχή στη σειρά “Τα Φαντάσματα” του STAR. Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο ηθοποιός μοιράστηκε την κοντινότερη στο μεταφυσικό στοιχείο προσωπική του εμπειρία, η οποία και είχε σαν πρωταγωνίστρια τη μητέρα του.

Έχεις βιώσει κάτι ασυνήθιστο που το θεωρείς μεταφυσική εμπειρία;

Θα σου αποκαλύψω κάτι για τη μητέρα μου, που δεν ξέρω αν είναι μεταφυσικό, όμως σίγουρα είναι παράξενο. Η μητέρα μου, για πολύ δικούς μας ανθρώπους, είχε δει στον ύπνο της τον θάνατο τους. Έχει συμβεί με τον παππού μου και με κάποιους άλλους συγγενείς μας. Εννοώ ότι το βράδυ έβλεπε σε όνειρο τον θάνατο τους και έπειτα από μια μέρα μαθαίναμε ότι αυτό το πρόσωπο είχε πεθάνει, όπως ακριβώς μας το είχε διηγηθεί η μητέρα μου.

Θυμάμαι πως ήμουν στο γυμνάσιο και η μητέρα μου είχε πάει να επισκεφτεί τον παππού μου. Το βράδυ είχε δει στο όνειρο της πως πέθανε και την επόμενη μέρα αυτό συνέβη, ακριβώς όπως μας το είχε περιγράψει. Αυτό το γεγονός με είχε συγκλονίσει τότε και με είχε φοβίσει λίγο.

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το μεταφυσικό. Είναι τόσο σκληρή και απαιτητική η ζωή μας, που δεν προλαβαίνω να σκεφτώ περισσότερο ή να έχω μεταφυσικές αγωνίες. Κοιτάζω να ζω το σήμερα.

Χάρης Φλέουρας

