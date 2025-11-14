Αθηνά Οικονομάκου: Με τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα στο Μιλάνο – “Στην Ιταλία συμβαίνουν διάφορα, θα τα μάθετε”

Στην Ιταλία ταξίδεψε για ακόμη μια φορά η Αθηνά Οικονομάκου, σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, με αφορμή το Σαββατοκύριακο, για να βρεθεί κοντά στον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα.

Μάλιστα, αυτή τη φορά η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας συνοδεύτηκε από τα δυο παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα.

Ο Μπρούνο Τσερέλα έχει γνωρίσει εδώ και αρκετούς μήνες τα παιδιά της συντρόφου του και φαίνεται πως όλοι μαζί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια όμορφη σχέση.

Παρά την αναχώρησή της, η Αθηνά Οικονομάκου δεν δίστασε να κάνει δηλώσεις στην κάμερα του «Πρωινού», όπου αναφέρθηκε στα σχέδιά της στην Ιταλία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα γεγονότα που θα αποκαλυφθούν σύντομα.

«Όλα καλά, πολύ! Και εδώ και αλλού έχουμε πολλά ταξίδια. Στην Ιταλία συμβαίνουν διάφορα, θα τα μάθετε, δεν είναι με ρούχα. Ο Μπρούνο είναι καλά, πολύ!», ανέφερε η Αθηνά Οικονομάκου.