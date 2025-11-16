MENOY

Αθηνά Οικονομάκου: Έπαιξε μπάσκετ με την Κιάρα Φεράνι στο Μιλάνο

|
THESTIVAL TEAM

Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε στο Μιλάνο μαζί με τα παιδιά της για ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο οικογενειακές στιγμές με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Λόγω της απόστασης που τους χωρίζει, το ζευγάρι φροντίζει να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για σύντομες αλλά δημιουργικές αποδράσεις από τις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Το πρωί της Κυριακής 16 Νοεμβρίου, ο πρώην μπασκετμπολίστας Μπρούνο Τσερέλα οργάνωσε μια ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στο μπάσκετ, με δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Στο event συμμετείχε, μέσω αναδημοσιεύσεων της Αθηνάς στο Instagram, και η Ιταλίδα influencer Κιάρα Φεράνι, που ζει μόνιμα στο Μιλάνο.

Όλοι φόρεσαν τα αθλητικά τους και έπαιξαν μπάσκετ, απολαμβάνοντας το παιχνίδι και καταγράφοντας τις στιγμές με αναμνηστικές φωτογραφίες.

Αθηνά Οικονομάκου

