Αθηνά Κλήμη: “Έχω διαγνωστεί με ένα αυτοάνοσο που με επηρέασε στη γονιμότητα, έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου”

Για την συνεργασία της με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και την απόφασή της να κάνει κρυοσυντήρηση ωαρίων μίλησε η Αθηνά Κλήμη.

Η Αθηνά Κλήμη, η οποία βγαίνει κάθε πρωί στην ψυχαγωγική στήλη της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» μίλησε στην εκπομπή Buomgiorno και στη δημοσιογράφο Ράνια Θεοδωρακοπούλου γι’ αυτή τη συνεργασία λέγοντας, «Η πρόταση για το “Κοινωνία Ώρα Mega” ήταν κάτι που δεν περίμενα. Ήταν ένα στοίχημα. Όταν μου το είπαν σκέφτηκα ότι τώρα είτε είναι η ευκαιρία μου, είτε θα χαντακωθώ. Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είναι δυο άνθρωποι με πολύ χιούμορ, και η ομάδα από πίσω είναι νέα παιδιά, οπότε επικρατεί ένας χαμός πίσω από τις κάμερες».

Στη συνέχεια, η νεαρή δημοσιογράφος αναφέρθηκε και σε ένα αυτοάνοσο που δημιούργησε πρόβλημα στη γονιμότητά της, με αποτέλεσμα να πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση ωαρίων.

«Έχω διαγνωστεί με ένα αυτοάνοσο. Αυτό είχε αποτέλεσμα να πάρω κάποιες αγωγές που με επηρέασαν, κι ενώ δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα γονιμοποίησης, αυτό άλλαξε. Η γυναικολόγος μου το είχε εντοπίσει όταν ήμουν λίγο πιο μικρή, γύρω στα 25. Πριν έναν χρόνο, που ξέρει ότι έχω κι έναν σύντροφο και ότι η σχέση μας πάει πιο σοβαρά, με ρώτησε αν θέλω να κάνω παιδιά. Της απάντησα “ναι” και μου προέτρεψε να κάνω κάποιες εξετάσεις γιατί έβλεπε ότι οι ωοθήκες μου κοιμούνται.

Πράγματι έκανα μια εξέταση και είδαμε ότι ήμουν κάτω από τον ηλικιακό μέσο όρο, αλλά και κάτω από τον μέσο όρο γενικά. Έχασα τη Γη κάτω από τα πόδια μου. Δε ζορίζομαι να το πω γιατί έκανα ένα δώρο στον εαυτό μου. Το συζήτησα και με τους γονείς και τον σύντροφό μου, το έκανα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι’ αυτό, γιατί νιώθω πιο ελεύθερη που δεν έχω αυτό το άγχος.

Αυτό που μου δημιουργούσε άγχος, είναι ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ ακριβή διαδικασία. Δε μπορεί να την κάνει ο οποιοσδήποτε. Είναι πάρα πολύ άσχημο να στερείς το δικαίωμα σε μεγάλο ποσοστό γυναικών που θέλουν να κάνουν παιδιά και έχουν κάποιο πρόβλημα, από το να κάνουν γιατί δεν έχουν την οικονομική άνεση» είπε.

Τέλος, για τον σύντροφό της η Αθηνά Κλήμη αποκάλυψε: «Εννοείται ότι ο σύντροφός μου με στήριξε σε όλο αυτό. Δε θα ήμουν μαζί του αν δε με είχε στηρίξει».