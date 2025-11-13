MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αθηνά Αφαλίδου: Ο σύζυγός μου διαγνώστηκε με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, έναν χρόνο μετά τον γάμο μας

|
THESTIVAL TEAM

Η Αθηνά Αφαλίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε ο σύζυγός της με την υγεία του, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, έναν μόλις χρόνο μετά τον γάμο τους.

«Ο σύζυγός μου έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Διαγνώστηκε στο τέταρτο στάδιο του καρκίνου, έναν χρόνο, ίσως και λιγότερο, μετά τον γάμο μας», είπε αρχικά η Αθηνά Αφαλίδου.

Η Αθηνά Αφαλίδου πρόσθεσε: «Δεν σταμάτησα να δουλεύω, γιατί εκτός από βιοποριστικούς λόγους ήθελα να του δείξω πως μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο δικός μου τρόπος για να επιβιώνω είναι να κάνω το σκοτάδι της ψυχής και τον φόβο, γέλιο.

Αυτό ξεκίνησε πρώτα από τη δική μου προσωπική ανάγκη να μη βυθιστώ μέσα σε αυτό και από την ανάγκη να δείξω στον άνθρωπό μου ότι όλα θα πάνε καλά κάθε δευτερόλεπτο μέσα στην ημέρα. Ήταν μια δύσκολη δοκιμασία, μια μεγάλη ανηφόρα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Γερμανία: Συνελήφθη ύποπτος για συμμετοχή στη Χαμάς – Σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

ECOFIN: Οι χώρες μέλη ενέκριναν τη φορολόγηση των μικρών δεμάτων που εισάγονται στην ΕΕ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Εκκενώθηκε συρμός του Μετρό στο Μοναστηράκι – Έβγαζε καπνούς

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Γερμανία: Συμφωνία για τη στρατιωτική θητεία – Τι αποφάσισαν οι κυβερνητικοί εταίροι

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Συναγερμός στη Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε σε πλήθος μέσα σε αγορά – Τουλάχιστον 18 τραυματίες και δύο νεκροί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Συνάντηση Πλεύρη – Ιερώνυμου: “Επιλέγουμε τη συνεργασία με την Εκκλησία”