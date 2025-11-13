Αθηνά Αφαλίδου: Ο σύζυγός μου διαγνώστηκε με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, έναν χρόνο μετά τον γάμο μας

Η Αθηνά Αφαλίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε ο σύζυγός της με την υγεία του, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, έναν μόλις χρόνο μετά τον γάμο τους.

«Ο σύζυγός μου έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Διαγνώστηκε στο τέταρτο στάδιο του καρκίνου, έναν χρόνο, ίσως και λιγότερο, μετά τον γάμο μας», είπε αρχικά η Αθηνά Αφαλίδου.

Η Αθηνά Αφαλίδου πρόσθεσε: «Δεν σταμάτησα να δουλεύω, γιατί εκτός από βιοποριστικούς λόγους ήθελα να του δείξω πως μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο δικός μου τρόπος για να επιβιώνω είναι να κάνω το σκοτάδι της ψυχής και τον φόβο, γέλιο.

Αυτό ξεκίνησε πρώτα από τη δική μου προσωπική ανάγκη να μη βυθιστώ μέσα σε αυτό και από την ανάγκη να δείξω στον άνθρωπό μου ότι όλα θα πάνε καλά κάθε δευτερόλεπτο μέσα στην ημέρα. Ήταν μια δύσκολη δοκιμασία, μια μεγάλη ανηφόρα».