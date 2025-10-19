MENOY

Ashton Kutcher: Παραδέχεται ότι η εμφάνισή του έβλαψε την καριέρα του στην υποκριτική

THESTIVAL TEAM

Ο Ashton Kutcher παραδέχτηκε ότι η ελκυστική εμφάνισή του επηρέασε αρνητικά την καριέρα του ως ηθοποιός.

«Νομίζω ότι κάθε ρόλος που παίρνεις, εξαρτάται εν μέρει από την εμφάνισή σου, σωστά; Είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του χαρακτήρα που ενσαρκώνεις», είπε ο Kutcher, όταν ρωτήθηκε για τον ρόλο του «ξεκαρδιστικού σούπερ κακού» στη σειρά “The Beauty” του FX, σε ένα πάνελ στο New York Comic Con το περασμένο Σάββατο.

«Έτσι, υπάρχουν ρόλοι που έχω πάρει λόγω της εμφάνισής μου και υπάρχουν ρόλοι που δεν έχω πάρει λόγω της εμφάνισής μου», συνέχισε, σύμφωνα με το People. «Μερικές φορές είναι απογοητευτικό», είπε ο 47χρονος, σημειώνοντας ότι έχει χάσει σημαντικούς ρόλους λόγω της εμφάνισής του.


Ωστόσο, ο ηθοποιός της σειράς “That ’70s Show” δήλωσε ότι πλέον κατανοεί τις αποφάσεις για το καστ. «Προσπαθείς να αφηγηθείς μια ιστορία με εικόνες, και οι εικόνες πρέπει να δημιουργούν ένα συναίσθημα στο κοινό», εξήγησε.

Επίσης, μοιράστηκε ότι ο ρόλος του στην ταινία “The Beauty” είναι «πολύπλοκος» και «λεπτομερής». «Χωρίς να μπορώ να αποκαλύψω πολλά, σχεδόν όλοι μας έχουμε έναν απίστευτα λεπτό ρόλο, όπου, με κάποιο τρόπο, παίζουμε κάτι που είμαστε ή δεν είμαστε σε μια δεδομένη στιγμή», είπε για τη σειρά θρίλερ, η οποία θα κυκλοφορήσει στο Hulu το 2026.

«Δημιουργεί αυτή την υποκείμενη ικανότητα να ενσαρκώνεις τις ανασφάλειες που μπορεί να έχεις, τις οποίες κρύβεις και καταστέλλεις, και δεν αφήνεις κανέναν στον κόσμο να τις δει». Τέλος, ο ηθοποιός τόνισε, ότι ο συγκεκριμένος ρόλος του πρόσφερε μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις στην καριέρα του.

Πηγή: instyle.gr

