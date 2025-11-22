MENOY

LIFESTYLE

Αποστολία Ζώη: Πήρα 57.000 ευρώ από το Nomads, πληρώθηκα μετά από ενάμιση χρόνο

THESTIVAL TEAM

Καλεσμένη του Φάνη Λαμπρόπουλου ήταν η Αποστολία Ζώη, το βράδυ της Παρασκευής στον ΣΚΑΙ.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για το Nomads, αποκαλύπτοντας μάλιστα και πόσα λεφτά πήρε, ως νικήτρια.

«Τα χρήματα που πήρα ήταν φορολογημένα, σου παίρνει το κράτος ότι σου παίρνει… Έδωσα χρήματα και στον Οροκλό, που ήμασταν μαζί στον τελικό.

Πριν τρέξουμε, ο Κωνσταντίνος νόμιζε ότι θα κερδίσει και μου πρότεινε να “σπάσουμε” τα λεφτά και συμφώνησα.

Και τα πήγαμε 75.000 ο νικητής και 25.000 ο δεύτερος! Μετά από ενάμιση χρόνο που πληρώθηκα, στην τσέπη μου μπήκαν 57.000 ευρώ», είπε η Αποστολία Ζώη.

