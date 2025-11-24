Αντώνης Ρέμος για τα αρνητικά σχόλια ορισμένων: Όλοι χρειάζονται και οι “αετοί” και τα “κοράκια”

Για το αν διαβάζουν τα αρνητικά σχόλια ορισμένων και αν ενοχλούνται από αυτά απάντησαν, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, σε δηλώσεις που παραχώρησαν στους δημοσιογράφους, με αφορμή την πρεμιέρα που έκαναν σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

«Διαβάζω τα αστεία σχόλια. Στα αρνητικά ο καθένας βγάζει στα σχόλια την έντασή του», ανέφερε ο Χρήστος Μάστορας. «Την ανάγκη του για έκφραση και επιβεβαίωση. Ο κόσμος γράφει τα αρνητικά σχόλια για να αυτοϊκανοποιηθεί», πρόσθεσε ο Αντώνης Ρέμος.

«Ανήκουμε στην κατηγορία των ανθρώπων που δημιουργούν, κάποιοι άλλοι ανήκουν στην κατηγορία των ανθρώπων που κριτικάρουν. Ο καθένας έχει τη θέση του σε αυτή τη ζωή», πρόσθεσε ο Αντώνης Ρέμος στις κοινές δηλώσεις με τον Χρήστο Μάστορα.

«Όλοι χρειάζονται! Και οι “αετοί” και τα κοράκια”» είπε με νόημα ο Αντώνης Ρέμος μπροστά στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.