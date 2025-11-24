MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος για τα αρνητικά σχόλια ορισμένων: Όλοι χρειάζονται και οι “αετοί” και τα “κοράκια”

|
THESTIVAL TEAM

Για το αν διαβάζουν τα αρνητικά σχόλια ορισμένων και αν ενοχλούνται από αυτά απάντησαν, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, σε δηλώσεις που παραχώρησαν στους δημοσιογράφους, με αφορμή την πρεμιέρα που έκαναν σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

«Διαβάζω τα αστεία σχόλια. Στα αρνητικά ο καθένας βγάζει στα σχόλια την έντασή του», ανέφερε ο Χρήστος Μάστορας. «Την ανάγκη του για έκφραση και επιβεβαίωση. Ο κόσμος γράφει τα αρνητικά σχόλια για να αυτοϊκανοποιηθεί», πρόσθεσε ο Αντώνης Ρέμος.

«Ανήκουμε στην κατηγορία των ανθρώπων που δημιουργούν, κάποιοι άλλοι ανήκουν στην κατηγορία των ανθρώπων που κριτικάρουν. Ο καθένας έχει τη θέση του σε αυτή τη ζωή», πρόσθεσε ο Αντώνης Ρέμος στις κοινές δηλώσεις με τον Χρήστο Μάστορα.

«Όλοι χρειάζονται! Και οι “αετοί” και τα κοράκια”» είπε με νόημα ο Αντώνης Ρέμος μπροστά στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Αντώνης Ρέμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 22 ώρες πριν

Αγαπηδάκη: 5.000 πολίτες εξυπηρετήθηκαν σε 15 ημέρες από τις ΚΟΜΥ – Ενισχύεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η χοροθεατρική performance “Runway” της Χριστιάνας Κοσιάρη σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

LIFESTYLE 11 λεπτά πριν

Αντώνης Ρέμος για τα αρνητικά σχόλια ορισμένων: Όλοι χρειάζονται και οι “αετοί” και τα “κοράκια”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Νέα Πέραμος: Άνδρας βρέθηκε δολοφονημένος σε μονοκατοικία – Ύποπτος ο αδελφός του

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 13 ώρες πριν

Ελπιδοφόρος: Τιμή στους Άρχοντες του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το έργο τους

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Άντα Λιβιτσάνου: Μου λείπει ο Θανάσης Ευθυμιάδης, θέλω να έχω περισσότερες σχέσεις με τον ίδιο και την οικογένειά του