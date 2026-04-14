Ανθή Ανδρεοπούλου: Ο πατέρας μου σκοτώθηκε όταν ήμουν 3, έχω ανάμνηση από εκείνον που νόμιζα την είχα δει στον ύπνο μου

Η ηθοποιός Ανθή Ανδρεοπούλου μίλησε για τον χαμό του πατέρα της, όταν εκείνη ήταν μόλις 3 ετών.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τρίτη (14.04.2026) και μίλησε για την καριέρα της στην υποκριτική αλλά και τη ζωή της. Όπως είπε η Ανθή Ανδρεοπούλου δεν έχει πολλές αναμνήσεις από τον πατέρα της, διότι εκείνος σκοτώθηκε όταν ήταν πολύ μικρή.

Η Ανθή Ανδρεοπούλου αναφέρθηκε ακόμα στην απόφασή της να φύγει από την Αθήνα για να ζήσει με τον Γάλλο σύζυγό της σε ένα χωριό στη Φθιώτιδα.

Η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η σονάτα του σεληνόφωτος» μίλησε για τον θάνατο του πατέρα της, υπογραμμίζοντας: «Ο πατέρας μας δυστυχώς σκοτώθηκε πολύ μικρές όταν ήμαστε. Ο μπαμπάς μου ήτανε αξιωματικός, μηχανικός. Στα υποβρύχια που πηγαίνανε από την Αλεξάνδρεια, όπου είχε πάει όλο το ναυτικό μαζί με τον βασιλιά στην Αλεξάνδρεια».

«Πήγαινε από την Αλεξάνδρεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πήγαινε, ερχότανε… πήγαινε, ερχότανε. Και σε κάποιο ταξίδι έπαθαν τ’ αυτιά του. Και του είπε ο γιατρός “μην μπαίνεις… γιατί θα κουφαθείς. Πάρε μια αναρρωτική άδεια. Είναι πολύ χάλια. τα αυτιά σου”. Και πήρε αναρρωτική άδεια και άιντε το υποβρύχιο εξαφανίστηκε μετά στο γυρισμό», είπε ακόμα η Ανθή Ανδρεοπούλου.

«Και ο μπαμπάς είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όταν γύρισε και έκανε δυο κόρες μ’ ένα ταξί σκοτώθηκε», πρόσθεσε.

Παράλληλα η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη μοναδική ανάμνηση που έχει από εκείνον, αναφέροντας ότι νομίζει ότι είναι ένα παιδικό της όνειρο.

«Εγώ ήμουν 2,5 – 3, όταν σκοτώθηκε. Έχω μια παιδική ανάμνηση από τον πατέρα μου που νόμιζα το είχα δει στον ύπνο μου. Μια φορά ήμουν με τη μητέρα μου σε πλοίο που ήταν ο πατέρας μου. Πάμε να φάμε στην τραπεζαρία των αξιωματικών κάτω στα υπόγεια και μόλις φτάνω στην πόρτα μένω άφωνη γιατί είναι το σκηνικό του ονείρου που νόμιζα και που δεν μπορούσα να το καθορίσω, δεν ήξερα τι είναι», είπε η Ανθή Ανδρεοπούλου.

«Στο όνειρο από την πόρτα βλέπω τη μαμά από εκεί και τον μπαμπά μου από εδώ, ο οποίος με πετά ψηλά στον αέρα και εγώ κακαρίζω και αυτός γελάει. Τέτοια χαρά… Και ρώτησα μια ψυχολόγο αν μπορεί να συμβεί αυτό, να σου έχει μείνει αυτή η εικόνα που δεν ξέρεις ούτε που είναι και τι είναι», δήλωσε ακόμα.

Παράλληλα, η γνωστή ηθοποιός μίλησε και για τη συμμετοχή της στη «Λωξάντρα», την ταινία «Γάμο αλά ελληνικά», αλλά και τη viral διαφήμιση κέτσαπ.