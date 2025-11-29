Αναστασία Ζαννή για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Tαυτίζομαι μαζί της σαν γυναίκα, έχει άστρο

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε το Σάββατο η Αναστασία Ζαννή στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τη δημοσιογράφο Ευαγγελίνα Βόσνου, όπως προβλήθηκε στο πρόγραμμα του OPEN.

Μεταξύ άλλων, η διεθνούς φήμης σοπράνο αναφέρθηκε και στη πρόσφατη συνάντησή της με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή εκδήλωση στην οποία η ίδια είχε τραγουδήσει και η Αμερικανίδα διπλωμάτης έδωσε το παρών.

Ειδικότερα, η Αναστασία Ζαννή σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ήρθε κοντά μου, με αγκάλιασε και αυτό είναι κάτι που ταυτίζομαι μαζί της σαν γυναίκα γιατί είναι αυτοδημιούργητη και πολύ μορφωμένη. Όλο αυτό κορυφώθηκε με το “Fly me to the moon” του Frank Sinatra που τραγούδησε λίγο μαζί μου και γω ξετρελάθηκα”.

“Την αγαπώ πολύ και μακάρι να της ξανατραγουδήσω. Έχει άστρο, το πιστεύω. Δηλαδή πέραν του ότι είναι μια όμορφη και μορφωμένη γυναίκα, που αυτός είναι ένας μοναδικός συνδυασμός, έχει ένα αστέρι. Πιστεύω στο άστρο των ανθρώπων”.

“Είναι λαμπερή και, επειδή είναι πολύ ευγενική, αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο κόσμος και τρέχει κοντά της. Είναι ένας γλυκός άνθρωπος, δεν κρατάει την απόσταση” πρόσθεσε, ακόμα, η Αναστασία Ζαννή στη νέα της συνέντευξη στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου στο OPEN.